मुंबई: कॉलेज छात्र का अपहरण कर जबरन करवाई लिंग परिवर्तन सर्जरी, ट्रांसजेंडर गिरोह के चार लोग गिरफ्तार

मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां 19 वर्षीय कॉलेज छात्र का कथित तौर पर अपहरण किया गया. साथ ही ब्लैकमेल करते हुए जबरन लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई गई. पीड़ित का दावा है कि नेहा खान उर्फ ​​नेहा इप्ते और उसके साथियों के नेतृत्व वाले एक गिरोह ने उसे निशाना बनाया. गिरोह ने कथित तौर पर उसे डराने के लिए हमला किया और अश्लील वीडियो दिखाकर धमकियां दीं. शिकायत के अनुसार, 28 अक्टूबर को, आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर युवक को सूरत के एक अस्पताल ले गए और उसकी लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई.

पीड़ित ने आगे आरोप लगाया कि गिरोह ने उससे भीख मांगने की कोशिश की, उससे पैसे ऐंठे और उसे लगातार धमकियां दीं. पीड़ित 4 नवंबर को भागने में कामयाब रहा और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मालवानी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, ब्लैकमेल, जबरदस्ती और मेडिकल हमला/अत्याचार सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

चार आरोपियों को पकड़ा

पुलिस तेजी से मामले की जांच कर रही है. अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस फिलहाल अस्पताल के रिकॉर्ड और पूरे मामले की जांच कर रही है.