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मुंबई की थ्रीलर मर्डर स्टोरी: प्रेमी का कत्ल कर बोरी में बंद किया और नल चालूकर प्रेमिका हो गई फरार

प्रेम कहानियां अब रोमांटिक कम और जानलेवा ज्यादा होती जा रही हैं. ताजा मामला मुंबई का है. यहां एक कोलकाता की रहने वाली महिला ने अपने प्रेमी का खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया.

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मुंबई की थ्रीलर मर्डर स्टोरी: प्रेमी का कत्ल कर बोरी में बंद किया और नल चालूकर प्रेमिका हो गई फरार
फ्लैट खुला तो उसमें सारा सामान बिखरा हुआ था और लाश बाथरूम में थी.
  • मुंबई के मानपाड़ा इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी की हत्या कर शव को बोरी में बांधकर बाथरूम में छुपा दिया था
  • पुलिस ने फ्लैट की तलाशी लेकर बोरी में बंद मृतक का शव बरामद किया, उसके सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान थे
  • हत्या के बाद आरोपी महिला कोलकाता फरार हो गई है, पुलिस ने उसकी तलाश के लिए तीन विशेष टीमें गठित की हैं
पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मुंबई की एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मारकर बोरी में बंद कर दिया. इसके बाद फ्लैट बंदकर प्रेमिका कोलकाता फरार हो गई. ढाई महीने तक घर बंद रहा, मगर उसके घर से पानी बाहर आता रहा. पड़ोस के फ्लैटवालों ने मकानमालिक से शिकायत की तो उसने उस महिला को फोन लगाया मगर जो जवाब मिला, उससे उसके होश उड़ गए. तत्काल मकानमालिक ने पुलिस को फोन कर फ्लैट पर बुलाया.  

प्रेमिका ने बताया मकानमालिक को सच

कल्याण के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में मलंग रोड स्थित नीलकंठ सोसायटी में मकान मालिक अजय पाटिल के अनुसार, इमारत के निवासी शिकायत कर रहे थे कि पिछले ढाई महीने से फ्लैट नंबर 104 से पानी बहकर बाहर पैसेज में आ रहा है. इसके बाद उन्होंने किरायेदारों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उनका शक गहरा गया. आखिरकार, मकान मालिक को आरोपी महिला का एक वॉयस मैसेज मिला, जिसमें उसने अपने प्रेमी की हत्या करने और शव के बाथरूम में होने की जानकारी दी.

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मकानमालिक को बोली-शव ठिकाने लगा दो

यह मैसेज मिलते ही मकान मालिक ने तुरंत मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी. आरोपी महिला द्वारा मकान मालिक अजय पाटिल को भेजे गए वॉयस मैसेज में उसने कबूल किया था कि उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है और उसका शव फ्लैट के बाथरूम में रखा हुआ है. साथ ही उसने मकान मालिक से उस शव को ठिकाने लगाने की गुजारिश भी की थी. इसी मैसेज को सुनने के बाद मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी.

इसलिए पानी आ रहा था घर के बाहर

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब फ्लैट की तलाशी ली, तो बाथरूम में बोरी में बंधा हुआ एक शव मिला. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया है. पुलिस को शक है कि खून के धब्बे और अन्य सबूत मिटाने के लिए ही जानबूझकर बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया गया था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी महिला कोलकाता भाग गई है, जिसकी तलाश के लिए तीन विशेष टीमें रवाना की गई हैं. हत्या के पीछे की असल वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है. मानपाड़ा पुलिस प्रेम प्रसंग, आपसी विवाद और अन्य सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.

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