मुंबई बंधक कांड: एक्ट्रेस रुचिरा जाधव का बड़ा खुलासा, 'रोहित आर्या ने बुलाया था, हॉस्टेज फिल्म प्रोजेक्ट पर करनी थी बात'

मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने की भयानक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया था. इस घटना के आरोपी रोहित आर्या को पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मार गिराया, जिससे 17 बच्चों सहित 19 लोगों की जान बच गई.

अभिनेत्री रुचिरा विजय जाधव ने किया बड़ा खुलासा

इस दिल दहला देने वाली घटना के एक दिन बाद, मुंबई की एक अभिनेत्री रुचिरा विजय जाधव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. दरअसल अभिनेत्री रुचिरा जाधव ने सोशल मीडिया पर बताया कि बंधक संकट से ठीक पहले रोहित आर्या ने उनसे संपर्क किया था.

रुचिरा जाधव के मुताबिक, "आर्या ने उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए मिलने को कहा था. दिलचस्प बात यह है कि आर्या जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, वह एक बंधक स्थिति पर आधारित फिल्म थी."

यह बातचीत 23 अक्टूबर को हुई थी, जबकि असल बंधक संकट कुछ ही दिन बाद 30 अक्टूबर को हुआ.

पारिवारिक काम के चलते नहीं मिल पाईं

रुचिरा ने बताया कि, "आर्या ने उन्हें 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन तारीखों में से किसी एक पर अपने स्टूडियो में मिलने का ऑप्शन दिया था. तो मैंने 28 अक्टूबर को मिलने की बात कही. लेकिन किसी पारिवारिक काम के चलते मैंने अपनी मीटिंग रद्द कर दी."

एक्टर ने जताया ईश्वर का आभार

रुचिरा जाधव ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि 31 अक्टूबर को जब उन्होंने खबरों में रोहित आर्या से जुड़ी यह घटना देखी, तो वह सिहर उठीं. उन्होंने ईश्वर और अपने परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया कि वह उस दिन स्टूडियो में मौजूद नहीं थीं. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि काम के लिए नए लोगों से मिलते समय बहुत सतर्क रहें, भले ही चीजें कितनी भी सामान्य क्यों न लगें.

क्या था रोहित आर्या का मकसद?

रोहित आर्या ने ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों सहित 19 लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाया और उन्हें बंधक बना लिया था. वीडियो पोस्ट करके आर्या ने महाराष्ट्र सरकार से ₹2.4 करोड़ की मांग की थी, जिसे वह 'प्रोजेक्ट लेट्स चेंज' के लिए अपनी बकाया राशि बता रहा था. आर्या ने वीडियो में कहा था कि बच्चों को बंधक बनाना उसके 'प्लान' का हिस्सा था और वह उन्हें नुकसान पहुंचाएगा.

हालांकि, जब पुलिस के एक जवान ने देखा कि आर्या एक बच्चे पर बंदूक तान रहा है, तो पुलिस ने गोली चला दी, जिससे गोली आर्या के सीने में लगी और उसकी मौत हो गई. इसके बाद सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया.

महाराष्ट्र सरकार पर नहीं था कोई बकाया

घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया कि उसे आर्या को किसी भी तरह का बकाया नहीं देना है. बल्कि आर्या ने स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाले स्कूलों से रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में गलत तरीके से नकद राशि वसूल की थी, इसलिए उस पर उसका बकाया है.

वहीं, रोहित आर्या की पत्नी, अंजलि आर्या ने बाद में पत्रकारों को बताया कि उनके पति पैसे के साथ-साथ अपने काम की पहचान के लिए भी लड़ रहे थे.