मोदी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को पूरे विश्व ने सराहा...; अमित शाह ने 26/11 हमले की बरसी पर x पर किया पोस्ट

26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 16वीं बरसी है. इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों को नमन किया. गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि साल 2008 में आज ही के दिन मुंबई में कायर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर मानवता को शर्मसार किया था. 26/11 के मुंबई हमलों में आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपना जीवन गंवाने वाले लोगों को नमन करता हूं.

गृह मंत्री ने साथ ही लिखा कि आतंकवाद समूची मानव सभ्यता के लिए कलंक है. आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस' की नीति को पूरे विश्व ने सराहा है और आज भारत आतंकविरोधी पहलों में विश्व में अग्रणी बना है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर, देश उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई. हम उन सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अत्यंत साहस के साथ लड़ाई लड़ी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. हम उन घावों को याद करते हैं और हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे.

On the anniversary of 26/11 Mumbai terror attacks, the nation remebers who lost their lives that fateful day. We pay homage to the security personnel who fought with utmost courage and made supreme sacrifice in the line of duty. We remember, and we will never forget those wounds.