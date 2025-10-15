विज्ञापन

Tips And Tricks: अब जले बर्तन भी चमकेंगे नए जैसे, बस अपनाएं ये देसी Kitchen Hacks

Kitchen Tips: कई बार खूब रगड़-रगड़कर साफ करने के बाद भी काले निशान बर्तनों पर से नहीं जाते, लेकिन अब आप बिना मेहनत और केमिकल के जले बर्तनों को चुटकियों में चमका सकते हैं. अपनाएं ये Kitchen Hacks.

न केमिकल, न थकान...जले बर्तन साफ करने के ये नुस्खे हर गृहिणी के काम आएंगे

How to clean burnt utensils: हर घर की कहानी एक जैसी होती है...दाल या दूध उबलते-उबलते नीचे चिपक जाता है और देखते ही देखते बर्तन काला पड़ जाता है. फिर शुरू होता है सबसे बड़ा संघर्ष...घंटों की रगड़ाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अगर आप सोच रहे हैं कि जले बर्तन साफ करना एक सिरदर्द है, तो ये आसान और सस्ते Kitchen Hacks आपकी सोच बदल देंगे. न किसी महंगे क्लीनर की जरूरत, न मेहनत की.

बेकिंग सोडा और नींबू का जादू (method to clean burnt utensils)

जले हुए बर्तन को ठंडा होने दें. फिर उस पर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़कें और आधा नींबू निचोड़ें. कुछ मिनट बाद बुलबुले उठने लगेंगे...ये संकेत है कि जादू शुरू हो चुका है. अब स्पंज से हल्के हाथों रगड़ें, दाग गायब और बदबू भी खत्म.

सिरका और पानी का उबाल ट्रिक (Burnt pots cleaning tips)

अगर बर्तन बहुत जला है, तो उसमें थोड़ा पानी और सिरका डालें. गैस पर उबालें और 5–10 मिनट तक पकने दें. ठंडा होने पर ब्रश से रगड़ें...जली परत खुद-ब-खुद उतर जाएगी.

दादी-नानी का नमक-नींबू तरीका (home kitchen tips)

बेकिंग सोडा नहीं है? कोई बात नहीं. आधे नींबू पर थोड़ा नमक लगाएं और बर्तन के जले हिस्से पर रगड़ें. दाग भी हटेंगे और बर्तन चमक भी उठेगा. ये वही देसी ट्रिक है जो पीढ़ियों से हर किचन की जान रही है.

डिशवॉश जेल और गर्म पानी उपाय (Jale bartan saaf karne ke nuskhe)

स्टील या नॉन-स्टिक बर्तन जले हों तो उनमें गर्म पानी और थोड़ा डिशवॉश जेल डालें. 30 मिनट छोड़ दें और फिर साफ करें...न रगड़ने की जरूरत, न थकान.

एल्यूमिनियम बर्तनों के लिए टमाटर या सिरका (Homemade kitchen cleaning tips)

अगर आपके एल्यूमिनियम बर्तन काले पड़ गए हैं, तो उन पर टमाटर का रस या सिरका लगाएं. कुछ देर बाद सूखे कपड़े से पोंछें, बर्तन फिर से नए जैसे चमक उठेंगे.

राख और साबुन का देसी उपाय (Kitchen hacks for burnt vessels)

गांवों में आज भी लोग लकड़ी की राख और साबुन मिलाकर पेस्ट बनाते हैं. इसे जले हिस्से पर लगाकर कुछ देर बाद रगड़ें...न सिर्फ दाग हटेंगे, बल्कि बर्तन की असली चमक भी लौट आएगी.

बोनस टिप (Stainless steel utensil cleaning)

साफ करने के बाद बर्तन को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें. आखिर में थोड़ा सिरका या नींबू का रस लेकर पोंछेंगे तो बर्तन में एक्स्ट्रा ग्लो आ जाएगा.

