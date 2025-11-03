मदरसे में था नकली नोटों का 'खजाना', इमाम निकला सरगना, लाखों की गड्डियां देख MP पुलिस रह गई सन्न

मध्य प्रदेश में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की है. नकली नोटों का ये खजाना कहीं और से नहीं, बल्कि एक मदरसे से मिला है. पुलिस लाखों रुपये के नकली नोट अब तक बरामद कर चुकी है. अभी भी लगातार नोटों की गिनती जारी है. मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुलिस ने रविवार को एक मदरसे से 19 लाख रुपये से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए थे. अफसर का कहना है कि ये घटना खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पैठिया की है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से पुलिस को भनक लगी थी और उसके बाद रेड डाली गई.

खंडवा के एएसपी महेंद्र तारनेकर ने कहा कि पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मदरसे में इमाम जुबेर अंसारी के कमरे की तलाशी ली तो वो सन्न रह गए. वहां बड़े पैमाने पर नकली नोटों की गड्डियां मिली थीं. 19 लाख रुपये से अधिक नोटों की गिनती हो चुकी है. बाकी की फेक करेंसी का काम भी चल रहा है. तारनेकर ने बताया कि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे एक्शन होगा.

पुलिस का कहना है कि जुबेर अंसारी और उसके एक साथी को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में गिरफ्तार किया गया था. दोनों के पास से 10 लाख रुपये के नकली नोट मिले थे. दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के निवासी बताए गए हैं और नकली नोट लेकर मालेगांव की ओर जा रहे थे.

खंडवा पुलिस अफसर ने कहा कि दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को सूचना दी. इसके बाद खंडवा पुलिस टीम पौठिया गांव पहुंची और मदरसे में छापेमारी की, जहां इमाम के कमरे से नकली नोटों के बंडल बरामद किए गए. पुलिस का कहना है कि गिनती पूरी होने के बाद नकली नोटों की कुल बरामदगी और ज्यादा हो सकती है. इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस जुटी है.