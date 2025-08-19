मुंबई को भारी बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, IMD का आज इन इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट

देश भर में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून जबर्दस्‍त रूप से सक्रिय है. इसके कारण देश के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश दर्ज की जा रही है. खासकर महाराष्‍ट्र और कर्नाटक जैसे राज्‍यों के कई इलाकों में बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है. मुंबई में लगातार बारिश ने आज जनजीवन को अस्‍तव्‍यस्‍त कर दिया है. हालांकि मुंबई के लोगों को आज भी राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है. मौसम विभाग ने मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि देश में आज कहां-कहां बारिश होने की संभावना है और कहां-कहां पर रेड और ऑरेंज अलर्ट है.

3-4 दिन यहां सक्रिय रह सकता है मॉनसून

बंगाल की खाड़ी में बने सुस्‍पष्‍ट निम्‍न दबाव क्षेत्र के कारण कोंकण (मुंबई सहित), गोवा, मध्‍य महाराष्‍ट्र के घाट क्षेत्र, तटीय कर्नाटक और गुजरात में आज अत्‍यंत भारी बारिश की संभावना है.

दक्षिणी प्रायद्वीपीय और उससे सटे मध्‍य भारत में अगले तीन से चार दिनों के दौरान मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है.

Photo Credit: PTI

इन इलाकों में आज रेड-ऑरेंज अलर्ट

रेड अलर्ट: देश के गुजरात, कोंकण, मुंबई, मध्‍य महाराष्‍ट्र के घाट इलाके, उत्तर अंदरूनी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में आज अत्‍यंत भारी बारिश की संभावना है. इसके लिए इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

देश के गुजरात, कोंकण, मुंबई, मध्‍य महाराष्‍ट्र के घाट इलाके, उत्तर अंदरूनी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में आज अत्‍यंत भारी बारिश की संभावना है. इसके लिए इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. ऑरेंज अलर्ट: इसके साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक और केरल में देखने को मिल सकता है. इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.



बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य क्षेत्र में बना दबाव क्षेत्र धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है. यह दबाव सोमवार रात 11:30 बजे गोपालपुर (ओडिशा) से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण और कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 110 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में केंद्रित था.

मौसम विभाग ने बताया है कि यह दबाव क्षेत्र आज दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर सकता है. इसके चलते इन तटीय इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह दबाव अगले कुछ घंटों में और मजबूत होकर अवदाब (Depression) में बदल सकता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में मौसम और अधिक बिगड़ सकता है.

Photo Credit: PTI

मुंबई में जमकर बारिश का कहर

महाराष्‍ट्र के विभिन्‍न इलाकों में जमकर बारिश हो रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं लगातार बारिश से नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंस गए, जिसके कारण अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात करना पड़ा

फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है. कोंकण में कुछ नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और जलगांव में भारी नुकसान हुआ है.''

मुंबई में लगातार बारिश की वजह से शहर थम सा गया. इसके चलते बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएससी) ने आज स्‍कूल-कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी है.

Photo Credit: PTI

मुंबई में कहां कितनी बारिश

18 अगस्त 2025 को सुबह 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मुंबई में कहां-कितनी बारिश

स्‍थान बारिश (मिमी में) विक्रोली 140.5 सांताक्रूज 112.5 जुहू 128.5 टाटा पावर चेंबूर 126.0 बांद्रा 108.5 बाइकुला 88.5 कोलाबा 52.0 महालक्ष्मी 45.5

पहाड़ी इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश

कश्मीर के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई, जिसके कारण अधिकारियों को घाटी के संवेदनशील हिस्सों में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने पड़े. कुपवाड़ा के लोलाब के वारनोव वन क्षेत्र में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को बादल फटने की आशंका के चलते सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा.

Photo Credit: PTI

वहीं हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तीन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 400 सड़कें बंद हो गईं. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

सतलुज नदी के कटाव और भूस्खलन के कारण शिमला जिले के सुन्नी इलाके में तत्ती-पानी के पास शिमला-मंडी सड़क बंद कर दी गई है. खबरों के अनुसार, कुल्लू जिले में पागल नाला के पास ऑत-लरगी-सैन्ज सड़क पर भारी भूस्खलन के बाद लगभग 15 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया.

कर्नाटक के धारवाड़ में आज स्कूल-कॉलेज बंद

कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पिछले दो से तीन दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. धारवाड़ की उपायुक्त दिव्या प्रभु ने आदेश जारी कर आज जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक विद्यालयों, हाई स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है.







