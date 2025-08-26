UP से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट, जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम?

देशभर में मानसून पूरे जोर-शोर से सक्रिय है. जहां एक ओर मूसलाधार बारिश ने गर्मी से राहत दी है, वहीं कई क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई राज्यों के लिए विभिन्न अलर्ट जारी किए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

Weather News : दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट

आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर के लिए मंगलवार, 26 अगस्त को आंधी-तूफान और भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है. विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से यातायात जाम, सड़कों पर फिसलन, फसलों को नुकसान और कच्चे मकानों को आंशिक क्षति हो सकती है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

26 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है. प्रभावित क्षेत्रों में जम्मू के किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, उधमपुर; पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर; और हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर शामिल हैं. गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि उत्तराखंड, बिहार, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी है.

27 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी रहेगा, जबकि जम्मू, गुजरात, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में येलो अलर्ट रहेगा.

28 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

गुजरात, ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट, जबकि उत्तराखंड, दक्षिण हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में येलो अलर्ट जारी रहेगा.

29-31 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी रहेगा. 30 अगस्त को उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट और उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण व उत्तरी भारत के कई हिस्सों में येलो अलर्ट रहेगा. 31 अगस्त को उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी रहेगा.

आईएमडी ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने और भारी बारिश से होने वाले जोखिमों जैसे बाढ़, यातायात अवरोध, और फसलों व बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है.

