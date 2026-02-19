दूध लेने गया था युवक… नशे में धुत स्कॉर्पियो सवारों ने दुकान में घुसकर कुचला, CCTV में कैद हुई घटना

पंजाब के मोगा जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला. बुधवार देर रात गांव धल्लेके में एक बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी घर के अंदर बनी किराना दुकान में जा घुसी. इस भीषण हादसे में 22 वर्षीय सुखवीर सिंह की मौत हो गई. पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, रात करीब 10 बजे सुखवीर सिंह दुकान से दूध लेने आए थे. तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर उन्हें जोरदार टक्कर मारते हुए सीधे दुकान के अंदर जा घुसी और वहां पलट गई. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरातफरी मच गई.

दुकान मालिक राजकुमार ने बताया कि हादसा कुछ ही सेकंड में हो गया. गाड़ी इतनी तेजी से आई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. घटना के समय दुकान के बाहर और भी लोग थे, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई. हादसे के समय स्कॉर्पियो में 5 युवक सवार बताए जा रहे हैं, जो कथित रूप से नशे में धुत थे.

टक्कर के बाद गाड़ी पलटते ही 4 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पकड़ा गया युवक गांव खोसा रणधीर का रहने वाला बताया जा रहा है. मृतक के भाई लखबीर सिंह ने बताया कि सुखवीर सैलून का काम करते थे, शादीशुदा थे और तीन साल के बेटे के पिता थे.

उन्होंने कहा कि हादसे के बाद सुखवीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि बचे हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

