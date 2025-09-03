रोजमर्रा के सामान, दवाएं, खाद, बाइक-गाड़ी सब हुआ सस्ता, GST पर वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, समझें पूरा निचोड़

GST Slabs Change: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर बुधवार को बहुत बड़ा ऐलान हुआ. 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. अब जीएसटी की सिर्फ दो स्लैब रहेंगे- 5 और 18 प्रतिशत. जीएसटी काउंसिल की बैठक के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी पर बड़ी राहत देते हुए पूरी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए दो स्लैब 5% और 18% ही नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे. इससे करीब 175 आइटम्स सस्ते होंगे. जानिए जीएसटी की बड़ी बातें.

क्या सस्ता, क्या महंगा, यहां देखें पूरी लिस्ट

कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे

निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे. इसके अलावा सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इसके अलावा लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% GST लगाया जाएगा. यह मीटिंग दो दिन (3-4 सिंतबर) होनी थी, जिसे एक दिन में ही खत्म कर दिया गया है.

56वीं GST परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमने स्लैब कम कर दिए हैं. अब केवल 2 स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं."

PM ने दीपावली से राहत की उम्मीद जताई थी, लेकिन हम उससे पहले ही कर रहे हैंः वित्त मंत्री



वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए कहा. कि पीएम मोदी ने दीपावली तक इस राहत की उम्मीद जताई थी. लेकिन हम उससे पहले ही इसे कर रहे हैं. हर राज्य के वित्त मंत्री ने बिना किसी शर्ट के इस पर समर्थन दिया. रेट्स रेशनलाइज़ेशन में सभी मंत्रियों ने साथ दिया.

परांठा, छैना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं



5 से जीरो में भी कई आएटम किए गए हैं. जिसमें रोटी, चपाती, परांठा, छैना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं होगा. AC, TV 32 इंच से ऊपर भी अब 18 फीसदी में होंगे. मोटरसाइकिल 350 सीसी से नीचे, छोटी कारें, हार्वेस्टिंग मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन भी अब 12 से 5 फीसदी के दायरे में होंगे.