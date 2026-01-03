विज्ञापन
22,000 रुपये लगाएं और 10 लाख पाएं, वित्त मंत्री का ये वाला वीडियो आपके पास भी आया क्‍या?

सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की एक नई योजना के तहत 22,000 रुपये निवेश करने पर एक महीने में 10 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा. जानिए वीडियो की सच्चाई.

क्या आपने सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कोई ऐसा वीडियो देखा है, जिसमें वे किसी जादुई इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बता रहे हैं? अगर हां, तो अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए यह खबर आखिर तक जरूर पढ़ें. दरअसल, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड चलाए जा रहे हैं. इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की नई स्कीम के तहत अगर आप 22,000 रुपये निवेश करते हैं, तो आपको एक महीने में 10 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा.

PIB ने बताया वीडियो का सच

पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो की पड़ताल की है और इसे पूरी तरह फर्जी बताया है. पीआईबी के अनुसार, यह वीडियो AI का इस्तेमाल कर बनाया गया है. इसे डीपफेक तकनीक के जरिए इस तरह तैयार किया गया है कि देखने में लगता है कि वित्त मंत्री खुद यह बात कह रही हैं, जबकि असल में उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.

स्कैमर्स का नया हथियार 'AI'

धोखेबाज अब लोगों को ठगने के लिए बड़े नेताओं और चेहरों का सहारा ले रहे हैं. वे असली वीडियो की फुटेज लेकर उसमें AI के जरिए आवाज बदल देते हैं. आम आदमी को लगता है कि जब वित्त मंत्री खुद कह रही हैं, तो स्कीम सही होगी और इसी भरोसे का फायदा उठाकर स्कैमर्स बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं.

खुद को ठगी से कैसे बचाएं?

कोई भी आम आदमी इस झांसे में ना फंसे उसके लिए सरकार और साइबर एक्सपर्ट्स ने इन 5 बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है-

  • अगर कोई स्कीम रातों-रात अमीर बनाने या भारी-भरकम रिटर्न देने का दावा करती है, तो वह 99% फर्जी है.
  • किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट  या भरोसेमंद न्यूज पोर्टल्स पर ही यकीन करें.
  • ऐसे ऐड के नीचे दिए गए साइन अप या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ सकता है. यह आपके फोन का डेटा चोरी कर सकता है.
  • कभी भी किसी ऐप या वेबसाइट पर अपना आधार, पैन या बैंकिंग डिटेल्स न डालें.
  • अगर आपको ऐसा कोई वीडियो दिखे, तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्कैम या फ्रॉड के तौर पर रिपोर्ट करें, जिससे इसके वायरल होने की संभावना खत्म हो जाए.

