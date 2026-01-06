विज्ञापन

निर्मला सीतारमण से लेकर विदेश मंत्री जयशंकर तक, इन नेताओं ने की है JNU से पढ़ाई

नोबल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी जेएनयू से पढ़े हैं. इसके अलावा NITI Aayog के पूर्व सीईओ सीनियर IAS अधिकारी अमिताभ कांत ने भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए कर रखी है.

Read Time: 2 mins
Share
निर्मला सीतारमण से लेकर विदेश मंत्री जयशंकर तक, इन नेताओं ने की है JNU से पढ़ाई
हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) JNU की छात्रा रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज कर दी. जिसके को लेकर देर रात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) कैंपस में प्रदर्शन हुआ और इस दौरान विवादित नारे लगाए गए. JNU शुरू से राजनीति का गढ़ रहा है. इस जगह के कई जाने माने नेताओं ने पढ़ाई की है, जो कि इस समय हमारे देश की राजनीति में काफी एक्टिव हैं. भारत के अलावा विदेश के भी ऐसे कई नेता है जो कि यहां के स्टूडेंट रहे हैं.

हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) JNU की छात्रा रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेएनयू से इकोनॉमिक्स में एमए की पढाई की है. इसी तरह से विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी की डिग्री हासिल की है. बीजेपी सांसद मेनका गांधी भी जेएनयू की छात्रा रही है और जर्मन भाषा की पढ़ाई की है. सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी भी यहां के ही स्टूडेंट हुआ था करते थे. यहां से ही उनके राजनीति का सफर भी शुरू हुआ था. नोबल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी (Abhijit Banerjee) भी जेएनयू में पढ़े हैं. 

ये भी पढ़ें- Success Story: लगातार 3 बार UPSC में मिली असफलता, नहीं मानी हार, पढ़ें सौम्या मिश्रा की SDM से IAS बनने की कहानी

हमारे देश के कई जाने माने IAS अधिकारी भी यहां से ही पढ़ें हैं.  NITI Aayog के पूर्व सीईओ सीनियर IAS अधिकारी अमिताभ कांत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए कर रखी है. R&AW के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी भी यहां के ही स्टूडेंट हुआ करते थे.

इन विदेशी नेताओं ने भी की है यहां से पढ़ाई

देश के अलावा विदेश के भी कई ऐसे नेता हैं, जिन्होंने से JNU से पढ़ाई की है. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूरामभट्टाराई ने JNU से पढ़ाई की है. उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है.  लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री अली जैदान ने भी यहां से डिग्री हासिल की है. एतिहाद एयरवेज के चेयरमैन अहमद बिन सैफ अल नहयान भी JNU के छात्र रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nirmala Sitharaman, Jaishankar, Leaders Studied At JNU, JNU, Jnu Political Leader
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com