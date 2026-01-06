निर्मला सीतारमण से लेकर विदेश मंत्री जयशंकर तक, इन नेताओं ने की है JNU से पढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज कर दी. जिसके को लेकर देर रात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) कैंपस में प्रदर्शन हुआ और इस दौरान विवादित नारे लगाए गए. JNU शुरू से राजनीति का गढ़ रहा है. इस जगह के कई जाने माने नेताओं ने पढ़ाई की है, जो कि इस समय हमारे देश की राजनीति में काफी एक्टिव हैं. भारत के अलावा विदेश के भी ऐसे कई नेता है जो कि यहां के स्टूडेंट रहे हैं.

हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) JNU की छात्रा रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेएनयू से इकोनॉमिक्स में एमए की पढाई की है. इसी तरह से विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी की डिग्री हासिल की है. बीजेपी सांसद मेनका गांधी भी जेएनयू की छात्रा रही है और जर्मन भाषा की पढ़ाई की है. सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी भी यहां के ही स्टूडेंट हुआ था करते थे. यहां से ही उनके राजनीति का सफर भी शुरू हुआ था. नोबल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी (Abhijit Banerjee) भी जेएनयू में पढ़े हैं.

हमारे देश के कई जाने माने IAS अधिकारी भी यहां से ही पढ़ें हैं. NITI Aayog के पूर्व सीईओ सीनियर IAS अधिकारी अमिताभ कांत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए कर रखी है. R&AW के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी भी यहां के ही स्टूडेंट हुआ करते थे.

इन विदेशी नेताओं ने भी की है यहां से पढ़ाई

देश के अलावा विदेश के भी कई ऐसे नेता हैं, जिन्होंने से JNU से पढ़ाई की है. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूरामभट्टाराई ने JNU से पढ़ाई की है. उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है. लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री अली जैदान ने भी यहां से डिग्री हासिल की है. एतिहाद एयरवेज के चेयरमैन अहमद बिन सैफ अल नहयान भी JNU के छात्र रहे हैं.