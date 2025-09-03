विज्ञापन
नए बदलाव के बाद 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब रह जाएगा, जिससे इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा. आम आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने की राशि पहले की तुलना में अधिक बचेगी.

GST पर बड़ा फैसला: 12 और 28 फीसदी वाले स्लैब खत्म होंगे, जानें आम आदमी को कैसे होगा फायदा

सामान खरीदा 500 रुपये का और बिल देने लगे तो मांगा जाने लगा 600 रुपये. आप परेशान. 100 रुपये बताया गया जीएसटी है. किसी भी चीज की खरीदारी कर रहे हों, एसी की सर्विस करा रहे हों, कैब बुक कर रहे हों, या फिर रेस्त्रां में खाना खा रहे हों. हर चीज में जीएसटी है और हर चीज पर अलग से चार्ज. कई बार ये इतना ज्यादा होता है कि दिल दुख जाता है, मगर अब जीएसटी में बदलाव की घोषणा होने वाली है. यूं तो 15 अगस्त को ही पीएम मोदी ने लाल किले से इसका ऐलान कर दिया था, कुछ देर में इसे लेकर सरकार घोषणा कर सकती है. 22 सितंबर से ये घोषणाएं लागू होंगी. 

हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री ने खोले राज

हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री ने एनडीटीवी से कहा कि केंद्र और राज्यों में जीएसटी स्लैब घटाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है. आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम सहमति बन गई है. अब सिर्फ जीएसटी के दो Slabs होंगे - 5% और 18 फीसदी. नई जीएसटी के रेट्स 22 सितंबर से लागू होंगे. बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि जीएसटी के स्लैप घटने से 93 हजार करोड़ का कुल रिवेन्यू लॉस होगा, लेकिन 40% Slab से करीब 43000 करोड़ की कमाई भी होगी.

सूत्रों के मुताबिक,  जीएसटी पर 12 और 28 फीसदी वाले स्लैब खत्म होंगे. सिर्फ अब 5 और 18 फीसदी वाले स्लैब ही रहेंगे. इसको लेकर आम सहमति जीएसटी काउंसिल की बैठक में बन गई है. एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी 2.0 एक बड़ा बदलाव लाने वाला सुधार होगा. जीएसटी 2.0 सुधार कंज्यूमर सेंटीमेंट को बढ़ावा देंगे, मांग को बढ़ावा देंगे और अनुपालन (Compliance) को सरल बनाएंगे.रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (अनुसंधान) अजीत मिश्रा के अनुसार, जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर आशावाद के चलते बुधवार को बाजार में तेजी आई और आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.

जीएसटी परिषद ने बुधवार को 2,500 रुपये तक की कीमत वाले फुटवियर एवं परिधानों को पांच प्रतिशत कर के स्लैब में रखने का निर्णय लिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी. अभी तक केवल 1,000 रुपये तक की कीमत वाले जूते-चप्पल एवं परिधान पर ही पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था, जबकि इससे अधिक कीमत वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाता था. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद में लिए गए इस फैसले के बाद 2,500 रुपये तक के फुटवियर और परिधान अब सस्ते हो जाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में 12 और 28 प्रतिशत वाले कर स्लैब को खत्म करने का भी निर्णय लिया गया है. इन दोनों श्रेणियों के अधिकांश उत्पादों को क्रमशः पांच और 18 प्रतिशत के स्लैब में स्थानांतरित किया जाएगा.

इकोनॉमिस्ट सूर्या नारायणन ने आईएएनएस से कहा कि निश्चित रूप से, इससे वस्तुओं की कीमतों में कम से कम 15 प्रतिशत की कमी आएगी, खासकर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कीमतों में कमी आएगी. उन्होंने कहा, "जब वस्तुएं बहुत सस्ती हो जाएंगी तो मांग में वृद्धि होगी. खपत बढ़ेगी. खपत बढ़ेगी, यानी जीडीपी बढ़ेगी और ये केवल सुधार ही नहीं है, केवल कीमतों में कमी, टैक्स ढांचे में सुधार भर नहीं है. इससे भी बढ़कर, रिटर्न में चूक की समस्या का सरलीकरण होगा."

इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉ. मनोरंजन शर्मा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "नए बदलाव के बाद 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब रह जाएगा, जिससे इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा. आम आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने की राशि पहले की तुलना में अधिक बचेगी."
 

Gst, GST Council Meeting 2025, Gst Slab Change, Gst Slab Change Impact, GST Rate Cut Decision
