PM मोदी ने नेतन्याहू से बातचीत और कूटनीति से गाजा में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और गाजा में युद्ध की मौजूदा स्थिति में सुधार और जारी संघर्ष के शीघ्र व शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्धविराम तथा मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता के अपने आह्वान को दोहराया. नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को फोन किया था और इस दौरान भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकानाएं दीं.

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘‘हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया. सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्धविराम और मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता के अपने आह्वान को दोहराया.''

Appreciate PM @netanyahu's phone call and warm wishes on India's 78th Independence Day. We discussed the current situation in West Asia. Emphasized on the need to de-escalate the situation. Reiterated our call for immediate release of all hostages, ceasefire and need for…