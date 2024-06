मुंबई काउंटिंग सेंटर पर हुआ था मोबाइल का 'अनाधिकृत' इस्तेमाल, चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट

चुनाव आयोग ने आज स्वीकार किया कि मुम्बई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर मतों की गिनती के दौरान एक उम्मीदवार के सहयोगी ने एक अधिकृत व्यक्ति के मोबाइल फोन का अनधिकृत रूप से इस्तेमाल किया था. इस निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के रवींद्र वायकर ने जीत हासिल की थी. मीडिया को दिए गए एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ने इस मामले में पहले ही पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है.

यह आरोप लगाया गया कि मोबाइल फोन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को अनलॉक करने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करने की क्षमता थी. चुनाव आयोग ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने "ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने और भारतीय चुनाव प्रणाली में संदेह पैदा करने" के लिए मिड-डे अखबार को नोटिस जारी किया है.

चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में कहा, "ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल फोन पर कोई ओटीपी नहीं आता है, क्योंकि यह प्रोग्राम करने योग्य नहीं है और इसमें वायरलेस संचार क्षमता नहीं है. यह एक अखबार द्वारा फैलाया जा रहा पूरी तरह झूठ है, जिसका इस्तेमाल कुछ नेताओं द्वारा गलत बयानबाजी करने के लिए किया जा रहा है."

चुनाव आयोग ने कहा, "ईवीएम स्टैंडअलोन डिवाइस है और इसमें किसी तरह की बाहरी वायर या फिर वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है... सुरक्षा उपायों में उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में सब कुछ करना शामिल है". चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) की गिनती भौतिक रूप (पेपर बैलेट) में की जाती है, न कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में, "जैसा कि गलत बयानों के माध्यम से फैलाया जा रहा है."

इसके कुछ देर बाद ही शिवसेना (यूबीटी) लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की कार्रवाई से और सवाल उठते हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, "मैडम रिटर्निंग ऑफिसर पारदर्शिता लाने के बजाय चुनाव कार्यालय को और उलझा रहे हैं. वंदना सूर्यवंशी जी की कॉन्फ्रेंस से मुंबई उत्तर पश्चिम चुनाव परिणाम की प्रक्रिया के बारे में जवाब मिलने के बजाय और भी कई सवाल उठते हैं."

Madam Returning Officer is implicating the election office further rather than bring transparency. Many more questions arise from Vandana Suryawanshi jis conference rather than get answers regarding the process for Mumbai North West election result.