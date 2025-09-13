मिजोरम में बना कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेल ब्रिज, PM मोदी आज करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मिजोरम की राजधानी आइज़ोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसमें प्रमुख है विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए 8,070 करोड़ रुपये से अधिक लागत से तैयार बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन (Bairabi–Sairang rail line project) जो मिज़ोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी.

मिजोरम को जोड़ने का प्रोजेक्ट कठिन था

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को मिजोरम पहुंचे और इस नए रेलवे प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन किया. अश्विनी वैष्णव ने इंस्पेक्शन के बाद कहा, "बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट था मिजोरम को जोड़ने का. जैसे कश्मीर में चेनाब का ब्रिज Eiffel Tower से ऊंचा है, वैसे ही मिजोरम में क़ुतुब मीनार से भी ऊंचा ब्रिज बना है".

एक चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित इस रेल लाइन परियोजना में जटिल भौगोलिक स्थितियों के तहत 45 सुरंगें बनाई गई हैं. इसके अतिरिक्त इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल हैं.

मिज़ोरम का देश के बाकी हिस्सों होगा सीधा रेल संपर्क

रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, "मिज़ोरम और देश के बाकी हिस्सों के बीच सीधा रेल संपर्क क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित, कुशल और किफायती यात्रा विकल्प प्रदान करेगा. यह खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा, जिससे समग्र रसद दक्षता और क्षेत्रीय पहुंच बढ़ेगी".

मिजोरम को मिलेगी तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, "प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों, सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे. आइजोल, अब एक राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा. सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस मिज़ोरम और असम के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी. सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस मिज़ोरम को सीधे कोलकाता से जोड़ेगी".

भारत सरकार को उम्मीद है कि कनेक्टिविटी बेहतर होने से अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और बाज़ारों तक पहुंच में सुधार होगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे. इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इस क्षेत्र में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा.