11 minutes ago

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मिजोरम के बाद अब मणिपुर के लिए रवाना होंगे. मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है. पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करके चूड़ाचांदपुर एवं इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे. मणिपुर में दो वर्ष पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद मोदी का यह राज्य का पहला दौरा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे. पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर इंफाल और चूड़ाचांदपुर जिला मुख्यालय शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. प्रधानमंत्री के सभा स्थलों इंफाल में लगभग 237 एकड़ में फैले कांगला किले और चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड तथा उसके आसपास बड़ी संख्या में राज्य और केंद्रीय बलों के जवान तैनात किए गए हैं.

Sep 13, 2025 11:08 (IST)
PM Modi Churachandpur Visit: माणिपुर को सौगात

प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थलों इंफाल में लगभग 237 एकड़ में फैले कांगला किले और चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड तथा उसके आसपास बड़ी संख्या में राज्य और केंद्रीय बलों के जवान तैनात किए गए हैं. परियोजनाओं में, प्रधानमंत्री इंफाल के मंत्रिपुखरी में 101 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए मणिपुर पुलिस मुख्यालय और उसी इलाके में 538 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक नागरिक सचिवालय का उद्घाटन करेंगे.

Sep 13, 2025 06:11 (IST)
PM Modi Manipur Visit: PM मोदी का मणिपुर दौरा, सुरक्षा कड़ी

पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करके चूड़ाचांदपुर एवं इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे. मणिपुर में दो वर्ष पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद मोदी का यह राज्य का पहला दौरा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे. पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर इंफाल और चूड़ाचांदपुर जिला मुख्यालय शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

Sep 13, 2025 06:09 (IST)
आइजोल भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा

 मिजोरम की रेलवे परियोजना राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. लगभग 51 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का निर्माण 8,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है.

Sep 13, 2025 06:07 (IST)
पीएम मोदी मिजोरम में करेंगे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे बेराबी-सैरांग नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे.

