विज्ञापन
विशेष लिंक

ग्रेटर नोएडा: लिफ्ट के अंदर बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश, हेलमेट पहने बदमाश फरार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजिडेंशिया सोसायटी में लिफ्ट के अंदर बुजुर्ग महिला से चैन छीनने की कोशिश की. महिला के चिल्लाने पर हेलमेट पहने बदमाश फरार हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
ग्रेटर नोएडा: लिफ्ट के अंदर बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश, हेलमेट पहने बदमाश फरार
ग्रेटर नोएडा:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बिसरख थाना क्षेत्र की ला रेजिडेंशिया सोसायटी में लिफ्ट के अंदर एक बुजुर्ग महिला से चेन छीनने का प्रयास किया गया. महिला के शोर मचाने पर हेलमेट पहने बदमाश मौके से फरार हो गया. यह घटना बी-1 टावर नंबर 15 में हुई.

महिला से चेन छीनने की कोशिश

बुजुर्ग महिला भारती जानी अपनी बच्ची के साथ लिफ्ट में प्रवेश कर रही थीं, तभी हेलमेट पहने एक व्यक्ति उनके पीछे लिफ्ट में घुस गया. उसने महिला की चेन छीनने की कोशिश की. महिला के चिल्लाने पर बदमाश ने उन्हें धक्का दिया और तेजी से भाग निकला. घटना के बाद महिला ने अपने फ्लैट पर पहुंचकर परिवार को पूरी बात बताई.

ये भी पढ़ें : इंदौर के बाद अब ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार, प्रशासन ने उठाया ये कदम

घटना का सीसीटीवी आया सामने

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हेलमेट पहने व्यक्ति को लिफ्ट में घुसते और भागते हुए देखा जा सकता है. महिला के परिजनों ने बताया कि उनकी मां घटना से काफी घबराई हुई और सदमे में हैं. उनके बेटे नरेंद्र जानी ने कहा कि लिफ्ट के अंदर ऐसी घटना होने से वे स्तब्ध हैं.

सोसायटी के निवासियों में भारी गुस्सा

इस घटना के बाद सोसायटी के निवासियों में भारी गुस्सा है. उनका आरोप है कि सोसायटी में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है और कोई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं रहता. निवासियों का कहना है कि उनसे मोटा मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते.

ये भी पढ़ें: सपा विधायक विजय सिंह गोंड का लंबी बिमारी के बाद निधन, अखिलेश ने पीजीआई जाकर दी श्रद्धांजलि

लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही सोसायटी से एक बाइक भी चोरी हुई थी। अब लिफ्ट के अंदर बुजुर्ग महिला से चेन छीनने के प्रयास ने मेंटेनेंस टीम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Greater Noida Chain Snatching, Lift Crime CCTV, Helmeted Man Lift Incident, La Residentia Society, Security Lapse Greater Noida, Crime In Noida
Get App for Better Experience
Install Now