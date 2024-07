"हैप्पी वीकेंड, धन्यवाद Microsoft... लैपटॉप पर ब्लू स्क्रीन और लोग लेने लगे मजे

माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में खराबी आने से दुनियाभर की कई संस्थानों में कामकाज ठप हो गया है. पूरे विश्व में ये समस्या देखी जा रही है. यहां तक की कई उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है. रिपोर्टों के अनुसार, इस बग ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों को प्रभावित किया है. ऐसे में अब सोशल मीडिय पर काफी मीम्स वायरल हो रहे हैं. जिसमें दफ्तरों में काम करने वाले लोग खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा हैप्पी वीकेंड, धन्यवाद #Microsoft #Bluescreen.

Me to Microsoft who decided to crash laptops globally on Friday 😄 #Microsoft #Laptop #crash #Windows #UPDATE pic.twitter.com/ecX1ZPsGHr

एक अन्य यूजर ने पोस्ट किया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को धन्यवाद देता हूं जिसने शुक्रवार को वैश्विक स्तर पर लैपटॉप क्रैश करने का निर्णय लिया.

विंडोज ब्लू स्क्रीन एरर पर एक्स पर एक यूजर ने मीम में लिखा कि मैं अपने प्रबंधक के सामने एक कॉर्पोरेट कर्मचारी होने के नाते दुखी हो. लेकिन अंदर से खुश हूं.

Windows blue screen issue

and me being a corporate employee in front of my manager be like:

I wanted to finish the task you assigned #Microsoft #Windows #outage pic.twitter.com/BnhwEitCRR