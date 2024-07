Microsoft के ठप होने के बाद X पर आई मीम्स की बाढ़, लैपटॉप पर ब्लू स्क्रीन देख लोग बोले- हैप्पी वीकेंड

Microsoft Window Crash: माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई बड़ी तकनीकी खामी का असर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में दिख रहा है. सर्वर की गड़बड़ी के चलते दुनियाभर में बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित हुई है. इसके अलावा फ्लाइट्स की सेवा पर भी इसका असर नजर आ रहा है. बहुत से विंडोज यूजर्स को अपने डिवाइस पर ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगी है. इस बीच X (पूर्व में ट्विटर) पर भी माइक्रोसॉफ्ट में आई तकनीकी खामी ट्रेंड करने लगी है. यूजर्स इस पर कई मजेदार कमेंट्स और मीम्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ कर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर मीम्स

X (पूर्व में ट्विटर) पर बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि, 'माइक्रोसॉफ्ट हॉलिडे मूड में है.' एक और यूजर ने ट्वीट किया कि, 'ऑफिस से जल्दी लॉग आउट करने का सॉलिड रीजन है.' Nuv नाम के यूजर ने एक वर्कर का फोटो पोस्ट किया है, जो ऊंची छलांग लगाते हुए ऑफिस से बाहर जा रहा है और कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी वीकेंड.'

यहां देखें पोस्ट

That one guy after destroying Microsoft globally #Microsoft pic.twitter.com/XYDiJk1IvH — Vivek Gautam (@Imvivek04) July 19, 2024

Corporate employees thanking that one person because of whom Microsoft is down pic.twitter.com/dZm8oWv7SP — Ritik Sahu (@guy_weirdness) July 19, 2024

नेहा नाम की एक यूजर ने अक्षय कुमार के एक्सप्रेशन के फनी पिक शेयर करने के साथ ही लिखा कि, 'दुनियाभर में आईटी कंपनी के एंप्लाइज ऐसा ही महसूस कर रहे हैं.'

Thank you #Microsoft ????????



IT Employees across the globe right now- pic.twitter.com/H0K00iDY1N — Neha ???? (@whonxj) July 19, 2024

शाहो का शाह नाम के यूजर ने हेरा-फेरी फिल्म की एक पिक शेयर करते हुए लिखा कि, 'माइक्रोसॉफ्ट ने फ्राइडे को लैपटॉप्स क्रैश करने का प्लान बनाया और मैं उससे कहते हुए- मस्त प्लान है.' असल में खामी की जानकारी मिलने के बाद से ही X (ट्विटर) पर माइक्रोसॉफ्ट, ब्लू स्क्रीन, आईटी एंप्लाइज और सर्वर डाउन ट्रेंड कर रहा है, जिस पर खुद एलन मस्क ने भी चुटकी ली है.

Doge Designer के एक ट्वीट को मस्क ने रीट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि सब कुछ डाउन है सिवाय इस एप के. इसमें ट्विटर की पिक लगी है.

क्या है खामी?

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूजर्स खास परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानि कि BSOD एरर. इस एरर की वजह से सिस्टम अचानक बंद हो रहा है या खुद से ही रिस्टार्ट हो रहा है. इस खामी की वजह से दुनियाभर में हवाई सेवाएं, रेल सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.

