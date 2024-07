माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से दुनियाभर के एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, फ्लाइट्स कैंसिल; यात्री हुए परेशान

Blue Screen Of Death : माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में अचानक आई गड़बड़ी आने से दुनियाभर में लोगों के कई जरूरी काम ठप पड़ गए. जहां माइक्रोसॉफ्ट में हुई गड़बड़ी से पूरी दुनिया की कंपनियों के कामकाज प्रभावित हुआ. वहीं दुनियाभर की एयरलाइन्स का काम भी इससे बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है. सर्वर डाउन होने से एयरपोर्ट पर विमानों को उड़ान भरन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. देशभर में इंडिगो, अकासा एयरलाइंस और स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस ने भी काम में परेशानी की बात स्वीकारी है. एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि नेटवर्क के सभी सिस्टम Azure के साथ चल रही समस्या से प्रभावित हैं. दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर चेक-इन समेत कई सारी ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं.

एयरलाइन का काम प्रभावित होने से एयरपोर्ट पर लंबी लाइने लग गई. हर कोई अपनी उड़ान के लिए इंतजार करता नजर आया. एयरपोर्ट पर वेटिंग टाइम भी बढ़ गया है, इसलिए लोगों को ज्यादा वक्त पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी जा रही है. एक तरफ जहां लोगों ंको चेक इन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं लोग नए हवाई टिकट भी बुक नही कर पा रहे हैं. सर्वर डाउन होने की वजह से बड़े लेवल पर लैंडिंग भी प्रभावित हो रही है.

कई सारी फ्लाइट की उड़ाने भी रद्द होने की खबर आ रही है. इस वजह से पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. मजबूरी में लोगों को हाथ से लिखा पास जारी किया जा रहा है. इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा को अपने नेटवर्क पर ऑनलाइन चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें ‘ऑफलाइन' माध्यम से काम करना पड़ा.

अकासा एयरलाइंस ने बताया कि मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि कुछ समस्याओं के कारण, बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग प्रबंधन सेवाओं सहित हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी. हालांकि इस दौरान मैन्युअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया चालू है. वहीं स्पाइजेट ने कहा कि हम फिलहाल हम उड़ान व्यवधानों पर अपडेट प्रदान करने में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं. हमारी टीम इस समस्या को हल करने में जुटी है. हमें हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है और समस्या के हल होने पर हम आपको जल्द अपडेट करेंगे.

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि सर्वर में आई दिक्कत की वजह से दुनिया की कई एयरलाइंस और एयरपोर्ट पर ऑनलाइन और एयरपोर्ट के संचालन को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है. इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं, वे ज्यादा समय लेकर घर से निकलें. एयर इंडिया की तरफ से यात्रियों को ये सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि एयरपोर्ट पर लंबी लाइने लगी है. वहीं इस मामले में भारत सरकार ने भी माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी भी इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी.

Customer Advisory Our digital systems have been impacted temporarily due to the current Microsoft outage resulting in delays. We regret the inconvenience caused and request our guests to plan their travel accordingly. #AirIndia

MEITY is in touch with Microsoft and its associates regarding the global outage.



The reason for this outage has been identified and updates have been released to resolve the issue.



CERT is issuing a technical advisory.



NIC network is not affected.