प्लास्टिक कार्ड से लेकर OTP तक, सब कुछ जल्द ही बदलने जा रहा है... NDTV वर्ल्ड समिट में बोले मास्टरकार्ड के अध्यक्ष गौतम अग्रवाल

भविष्य में ऑनलाइन पेमेंट का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है. इसके लिए कई कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा कहना है मास्टरकार्ड के दक्षिण एशिया के प्रेसिडेंट गौतम अग्रवाल का. उन्होंने ये बाते NDTV वर्ल्ड समिट में कहीं. उन्होंने इस बातचीत के दौरान भविष्य के लिए तैयार हो रही तकनीक की तरफ इशारा भी किया है. उन्होंने कहा कि आज जैसे हम प्लास्टिक से बने क्रेडिट और डेबिट कार्ड देखते हैं वो भविष्य में नहीं होंगे. इन कार्ड्स को भी डिजिटल रूप में बदलने की तैयारी हो रही है. कई कंपनियां इस ओर तेजी से काम कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि आज कई कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं ताकि आपको भविष्य में प्लास्टिक के कार्ड को अपने साथ ना रखने पड़े. भविष्य में पेमेंट का तरीका भी पूरी तरह से बदलने वाला है. भविष्य में पेमेंट करने का बिल्कुल नया तरीका होगा, अभी हम भले ही उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हो सकता है कि आने वाले समय में आप अपनी स्माइल, बायोमेट्रिक या फिंगर प्रिंट देकर भी पेमेंट कर सकते हैं. इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. जो मैं कह रहा हूं इससे ये तो साफ है कि भविष्य में सब कुछ बदलने जा रहा है. इससे सेफ्टी भी बढ़ जाएगी.

गौतम अग्रवाल ने कहा कि एक इंडस्ट्री के तौर पर हम सेफ्टी को और बढ़ाने पर काम कर रहे हैं. आने वाले समय हो सकता है लोगों को ओटीपी से भी झुटकारा मिल जाए. हम एक ऐसे फॉर्मेट पर भी काम कर रहे हैं जो ओटीपी को भी पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं. हम तेजी से काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में कंपनियां ओटीपी की जगह बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर सकेंगे. वो दिन जल्द ही आने वाला है.