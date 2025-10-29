मणिपुर में हथियारबंद लोगों के हमले में 50 साल के ग्राम प्रधान की मौत, कुकी उग्रवादियों का हाथ होने का संदेह

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल एक ग्राम प्रधान की मौत हो गई. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान हेंगलेप उप-मंडल के टी. खोनोम्फाई गांव के प्रधान एम हाओकिप के रूप में हुई है और उन पर सोमवार शाम को हमला हुआ था. पुलिस ने बताया कि हमले के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन इस हमले में ‘यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी' के विद्रोहियों का हाथ होने का संदेह है.

जिला अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि ग्रामीणों ने 50 वर्षीय हाओकिप को इलाज के लिए चुराचांदपुर जिला अस्पताल ले जाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि हेंगलेप थाने में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव ग्रामीणों को सौंप दिया गया.

शरीर पर कई चोटों और घावों के निशान

स्थानीय लोगों के अनुसार ग्राम प्रधान हाओकिप पर हमलावरों ने लाठियों और किसी तेज हथियार से वार किया. हालांकि हाओकिप के परिवार या पुलिस ने यह नहीं बताया है कि यूकेएनए ने हमला किस कारण से किया है.

‘यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी' ने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन' (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. दरअसल कुकी-जो समुदाय के दो प्रमुख संगठनों ने सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वे मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, निर्दिष्ट शिविरों को संवेदनशील क्षेत्रों से स्थानांतरित करने और राज्य में दीर्घकालिक शांति एवं स्थिरता लाने के समाधान पर काम करने के लिए सहमत हुए. कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के साथ त्रिपक्षीय ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (एसओओ) समझौते में नए सिरे से शर्तों को निर्धारित किया गया है. यूपीएफ के सात घटक और केएनओ के 16 घटक हैं.