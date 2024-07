मणिपुर के जिरिबाम में सुरक्षाबलों पर घात लगाकर हमला, उग्रवादियों की फायरिंग में एक CRPF जवान की मौत

मणिपुर (Manipur) के जिरीबाम जिले में संदिग्‍ध उग्रवादियों द्वारा घात लगातार किए गए हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद (CRPF Jawan Killed) हो गया. सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्‍त गश्‍ती दल पर संदिग्‍ध उग्रवादियों ने हमला किया था. साथ ही हमले में दो पुलिस कमांडो घायल भी हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, संयुक्‍त गश्‍ती दल पर असम की सीमा से लगे जिले में संदिग्‍ध उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की. जिस वक्‍त संदिग्‍ध उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू की गई, उस वक्‍त सीआरपीएफ जवान एक गश्‍ती एसयूवी के पास चल रहा था.

घटनास्‍थल से सामने आए दृश्‍यों में एसयूवी पर कई गोलियों के छेद हैं और पीछे की विंडशील्‍ड टूटी नजर आ रही है. वाहन के अंदर मौजूद दो पुलिस कमांडो को भी गोली लगी है. प्रदेश की राजधानी इंफाल से करीब 220 किलोमीटर दूर जिरीबाम से फोन पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया, "हमने प्रभावी गोलीबारी की. उग्रवादी जंगल की आड़ लेकर भाग गए. तलाशी अभियान जारी है."

CM एन बीरेन सिंह ने कुकी उग्रवादियों पर जताया संदेह

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले की निंदा की है. उन्‍होंने कहा, "मैं जिरीबाम जिले में आज कुकी उग्रवादियों के संदेह वाले एक सशस्त्र समूह द्वारा किए गए हमले में सीआरपीएफ जवान की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं. कर्तव्य के पथ पर उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. मैं मृतक सैनिक के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही हमले के दौरान घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं." कहा है.

I strongly condemn the killing of a CRPF personnel in an attack carried out by an armed group, suspected to be Kuki militants, in Jiribam district today.



His supreme sacrifice in the line of duty shall not go in vain. I further extend my sincere condolences to the bereaved…