मोनालिसा की अनदेखी तस्वीरें, देखें 8 महीने में कैसे बदली माला बेचने वाली की जिंदगी

अब मोना केवल हीरोइन नहीं बल्कि मॉडल भी हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी कई तस्वीरें हैं जिनमें वो मॉडलिंग करती नजर आ रही हैं.

मोनालिसा की ये तस्वीरें देखी हैं?
नई दिल्ली:

मोनालिसा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. महाकुंभ 2025 में अगर पवित्र डुबकी के बाद किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वह मोनालिसा ही है. माला बेचने वाली ये लड़की सोशल मीडिया की वजह से ऐसी पॉपुलर हुई कि इसकी जिंदगी ही बदल गई. वायरल तस्वीरें देख इंप्रेस हुए फिल्म मेकर सनोज मिश्रा उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उनके घर ही पहुंच गए. यहां से हुई मोना के अच्छे दिनों की शुरुआत. क्योंकि उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह फिल्मी हीरोइन भी बन सकती हैं.

अब मोना केवल हीरोइन नहीं बल्कि मॉडल भी हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी कई तस्वीरें हैं जिनमें वो मॉडलिंग करती नजर आ रही हैं. मोना ने एक जूलरी ब्रैंड की शूटिंग की थी. इसमें मोना इतनी बेहरीन लग रही थीं कि लोग उन्हें दीपिका पादुकोण से तक कम्पेयर कर दिया. बात करें मोना की फिल्म की तो सनोज मिश्रा ने उन्हें 'द डायरीज ऑफ मणिपुर' के लिए साइन किया था. इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और मोना ने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. 

एक्टिंग से पहले सीखा पढ़ना-लिखना

मोनालिसा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत से पहले पढ़ने-लिखने की ट्रेनिंग ली. सनोज मिश्रा जानते थे कि मोना इस फिल्मी दुनिया से पूरी तरह अनजान हैं. इसलिए पहले उन्होंने मोना को पढ़ने-लिखने और यहां तक कि डांस की भी ट्रेनिंग दी. मोना के काम में आप इस ट्रेनिंग का असर देख सकते हैं. उनकी फिल्म आने से पहले सादगी नाम का एक गाना भी रिलीज हुआ था. इस गाने में सफेद आउटफिट में मोना किसी से कम नहीं लग रही थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

