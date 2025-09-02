विज्ञापन
कभी चट्टानों का सहारा तो कभी पानी में तैरता... मनाली के भयंकर बाढ़ में फंसा कुत्ता, देखिए कैसे बची जान

चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी कुत्ते ने हिम्मत नहीं खोई. वह कभी चट्टानों का सहारा लेता, तो कभी पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ता. अपनी अथक कोशिशों और साहस के बल पर आखिरकार वह नदी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकल आया.

  • मनाली में एक कुत्ता तेज बहाव वाली नदी के बीच एक चट्टान पर फंस गया था और खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था.
  • वायरल वीडियो में कुत्ता नदी की तेज धारा के बीच फंसा हुआ दिख रहा है जबकि पानी की ताकत कई वाहन बहा रही है.
  • कुत्ते ने लगातार चट्टानों का सहारा लिया और पानी में तैरते हुए खुद को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया.
मनाली:

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कुत्ता तेज बहाव वाली नदी के बीच एक चट्टान पर फंस गया था. नदी का बहाव इतना तेज था कि कुत्ता स्वयं बाहर निकलने में असमर्थ था. फिर भी, इस बहादुर कुत्ते ने हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत से सबको हैरान कर दिया.

एक वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि कुत्ता तेज धारा के बीच फंसा हुआ है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. नदी में कई वाहन भी बहते हुए नजर आ रहे हैं, जो पानी की ताकत को दर्शाते हैं. पानी का वेग इतना प्रबल है कि यह अपने साथ कई चीजें बहा ले जा रहा है.

इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी कुत्ते ने हिम्मत नहीं खोई. वह कभी चट्टानों का सहारा लेता, तो कभी पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ता. अपनी अथक कोशिशों और साहस के बल पर आखिरकार वह नदी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकल आया. बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली, और यह नजारा देखकर हर कोई उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा है.

