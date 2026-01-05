हरियाणा के यमुनानगर में तांत्रिक सिद्धि के लिए 4 साल के बच्चे की बलि, चचेरी बहन और जीजा गिरफ्तार

हरियाणा के यमुनानगर जिले से तांत्रिक सिद्धि के लिए 4 साल के मासूम बच्चे की बलि देने की हैरान कराने वाली खबर सामने आई है. यहां कामी माजरा गांव में 30 जुलाई को 4 साल के बच्चे की लाश मिली थी. जिसकी जांच CIA स्टाफ कर रही थी. सोमवार को सीआईए स्टाफ ने बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बच्चे को इसकी चचेरी बहन और जीजा ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह इस पर तंत्र क्रिया कर रहे थे. इन लोगों ने बच्चे को श्मशान में मौत के घाट उतार दिया और फिर शव को ट्यूबल के पास फेंक दिया. इस मासूम की हत्या इसलिए की क्योंकि यह लोग तंत्र विद्या में सफल होकर दुनिया पर राज करेंगे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन तोड़ने से बात आई थी सामने

मालूम हो कि यमुनानगर के गांव कामी माजरा में 30 जुलाई को एक मासूम के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी. जांच के दौरान पुलिस को इस मासूम का शव खेतों में बने ट्यूबल के पास पड़ा हुआ मिला. हालांकि तब मासूम की मौत का कारण कुछ समझ नहीं आया था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि मासूम की हत्या उसका गला घोटकर गर्दन तोड़ने से हुई.

जिस दिन अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया, उसी दिन इस बच्चे को किया किडनैप

इसके बाद मामले की जांच का जिम्मा सीआईए स्टाफ वन को दे दिया गया. पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो जांच के बाद मामला चौंकाने वाला सामने आया. क्योंकि जिस मासूम की हत्या हुई थी उसकी चचेरी बहन ने उसी दिन अपने बच्चों का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था और उसी दिन ही बच्चा लापता हो गया था.

चचेरी बहन भारती और उसका पति शिवकुमार निकला कातिल

पुलिस ने जब इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की तो धीरे-धीरे मामला साफ होने लगा. पुलिस ने मृतक बच्चे की चचेरी बहन भारती और जीजा शिव कुमार से पूछताछ की तो पहले किसी ने भी इस हत्याकांड में कुछ भी नहीं कबूला लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे थे जिसके आधार पर जब सख्ती की तो मामला साफ सामने आ गया.

श्मशान में तांत्रिक क्रिया करने के बाद कर दी हत्या

भारती और शिवकुमार दोनों ने मिलकर ही पहले इस मासूम का अपहरण किया और बाद में इसको श्मशान घाट में ले जाकर तंत्र क्रिया की और फिर गार्डन तोड़कर इसे मौत की नींद सुला दिया. पुलिस के सामने इन लोगों ने इस हत्याकांड को कबूल लिया लेकिन इस हत्याकांड में केवल यही लोग नहीं बल्कि दो और नाबालिक बच्चे भी शामिल थे.

इन लोगों ने बच्चे को मारने के बाद उसके शव को ट्यूबल के पास बने एक गड्डे में फेंक दिया था ताकि कोई भी शक ना करें.

डीएसपी यमुनानगर ने बताया- दोनों आरोपी गिरफ्तार

डीएसपी यमुनानगर रजत गुलिया ने बताया कि दोनों पति-पत्नी अपने आपको ताकतवर बनाने के लिए मासूम पर पहले तंत्र विद्या की थी और इसी तंत्र विद्या की सिद्धि पानी की खातिर इस मासूम की हत्या कर दी. फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. अब उन दोनों नाबालिग की तलाश है जो इस हत्याकांड और शव को खेतों में फेंकने के लिए उनके साथ गए थे.