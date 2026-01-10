घरेलू झगड़े से परेशान मां का दिल दहला देने वाला कदम, 10 महीने के बेटे को दिया जहर, फिर खुद ने भी दे दी जान

हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने 10 महीने के बेटे को जहर देकर मार दिया और फिर खुद भी आत्‍महत्‍या कर ली. बताया जा रहा है कि 27 साल की एक महिला के अपने पति के साथ घरेलू झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया. अपनी बेटी और नाती की मौत के बाद सुषमा की मां ने भी कथित तौर पर आत्‍महया का प्रयास किया है.

महिला की पहचान 27 साल की सुषमा के रूप में हुई है, जिसकी शादी चार साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट यशवंत रेड्डी से हुई थी. दंपति का एक 10 महीने का बेटा था, जिसका नाम यशवर्धन रेड्डी था. परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि हाल के दिनों में पति-पत्‍नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

बच्‍चे को जहर खिलाया, फिर खुद ने भी दे दी जान

पुलिस के अनुसार, सुषमा पारिवारिक समारोह के सिलसिले में खरीदारी करने अपनी मां ललिता के घर गई थी. घर पहुंचने पर, वह कथित तौर पर अपने बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई, जहां पर उसने बच्चे को जहर खिलाया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली.

रात करीब 9:30 बजे यशवंथ रेड्डी काम से घर लौटे तो उन्‍होंने बेडरूम को अंदर से बंद देखा. इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया और पत्नी और बेटे को बेहोश पाया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

घरेलू विवाद के कारण हुई घटना: पुलिस

अपनी बेटी और नाती के शवों को देखकर ललिता सदमे से टूट गई और कथित तौर पर उन्‍होंने भी आत्महत्या का प्रयास किया. इलाज के लिए उन्‍हें अस्पताल ले जाया गया है.

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना दंपति के बीच घरेलू विवाद के कारण हुई.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनाक्रम के बारे में पता करने के लिए परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के बयान दर्ज कर रही है.