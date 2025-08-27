कुकर और नीले ड्रम के बाद मुंह में बम रखकर किया प्रेमिका का कत्ल, जानें क्या है ये खौफनाक तरीका

Mouth Bomb: पिछले कुछ महीनों में कत्ल के ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया. किसी ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में डाल दिया तो किसी ने अपनी प्रेमिका को कुकर में उबाला, वहीं हाल ही में निक्की मर्डर केस चर्चा में है, जिसमें ससुराल वालों ने निक्की को जिंदा जला दिया. लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं. ये अब तक का सबसे अजीब तरीका है. मैसूर में एक लॉज में एक लड़की की लाश मिली, जिसे माउथ ब्लास्ट से मारा गया था.

लाश छिपाने के लिए अलग-अलग तरीके

पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले देखे गए, जिनमें पति ने पत्नी या फिर पत्नी ने अपने पति को मारकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा दिमाग लगाया कि पुलिस भी सोच में पड़ गई. इसमें ज्यादातर मामले प्रेमी और प्रेमिका के कत्ल के थे. हालांकि आखिरकार पुलिस ने गुत्थी सुलझाई और हत्याकांड को अंजाम देने वालों का अंजाम वही हुआ, जो हर अपराधी का होता है.

मुंह में बम रखकर ब्लास्ट

दरअसल मैसूर के एक लॉज में एक लड़का सिद्धेराजा और लड़की दर्शिता रुके हुए थे. 24 अगस्त को सिद्धेराजा नाम का ये युवक खाना लेने के बहाने लॉज से निकला, जब वो लौटता है तो लॉज स्टाफ से कहता है कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है. आखिरकार मास्टर की लेकर दरवाजा खोला जाता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही जो दिखता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं.

ये थी पूरी प्लानिंग

होटल स्टाफ ने जब पुलिस को बुलाया तो सिद्धेराजा से पूछताछ हुई, उसने पुलिस को बताया कि अक्सर उसकी प्रेमिका फोन चार्ज पर लगाकर बात करती थी. यानी उसने मोबाइल ब्लास्ट होने की तरफ इशारा किया. हालांकि जब फॉरेंसिंक जांच हुई तो विस्फोटक मिले और मौके पर कुछ तार भी मिले. कुछ ही घंटे में ये पता चल गया कि दर्शिता के मुंह में बम रखकर ये ब्लास्ट किया गया.

रिमोट से किया धमाका

बताया जा रहा है कि दर्शिता पहले से ही शादीशुदा थी, वहीं सिद्धेराजा उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था. इसीलिए उसने दर्शिता के हाथ बांधकर उसे बेबस किया और फिर उसके मुंह में बम रख दिया. विस्फोटक इतना था कि सिर्फ दर्शिता का चेहरा उड़े, आरोपी ने इसके लिए रिमोट का इस्तेमाल किया. हालांकि उसकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और पुलिस ने पूरा पर्दाफाश कर दिया.