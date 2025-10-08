विज्ञापन
बिहार में 200 किलोमीटर पर नजर आया एवरेस्‍ट, छतों, खिड़कियों से लोगों ने किया खूबसूरती का दीदार 

साल 2020 में जब कोरोना का काल चल रहा था और लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही लगभग खत्‍म सी हो गई थी, तब सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर-दूर से दूर-दराज के क्षेत्र से ऐसे दृश्‍य नजरे आते थे.

  • बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से मॉनसून के बाद माउंट एवरेस्ट की साफ और स्पष्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई.
  • भारी बारिश के कारण साफ आसमान और स्वच्छ हवा ने नेपाल में स्थित हिमालय पर्वतों को बिहार से दिखाई दिया.
  • सीमावर्ती इलाकों में लोग हिमालय की चोटियों को देख रोमांचित हुए और यह दृश्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है.
पटना:

बुधवार को सोशल मीडिया पर बिहार की एक ऐसी फोटो वायरल होने लगी जिसने दिल जीत लिया. इस फोटो में नजर आ रहा था कि कैसे मॉनसून की विदाई से पहले बिहार से माउंट एवरेस्‍ट साफ नजर आ रहा है. बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती कस्बे जयनगर से 'विशाल' माउंट एवरेस्ट का एक मनमोहक वीडियो शेयर किया. हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद असामान्य तौर पर साफ आसमान और स्वच्छ हवा के कारण, उत्तरी राज्य से बर्फ से ढकी ये खूबसूरत पर्वतमालाएं दिखाई दे रही थीं. 

नजारे ने जीता लोगों का दिल 

जयनगर के स्थानीय लोग अपने घरों से नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की एक झलक पाकर रोमांचित थे. यह एक ऐसा नजारा था जिसने कई लोगों का दिल जीत लिया था.  सत्यम राज नाम के यूज़र ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'बिहार के मधुबनी के जयनगर से हिमालय पर्वत का शानदार दृश्य.' 

हिमालय बना पड़ोसी 

साल 2020 में जब कोरोना का काल चल रहा था और लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही लगभग खत्‍म सी हो गई थी, तब सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर-दूर से दूर-दराज के क्षेत्र से ऐसे दृश्‍य नजरे आते थे. इस बार मॉनसून ने फिर से उन्‍हीं तस्वीरों को ताजा कर दिया है. इस बार 200 किलोमीटर की दूरी से भी एवरेस्ट साफ-साफ दिख रहा है. सुपौल जिले से सटे नेपाल के तराई क्षेत्र में बसें नेपाल के राजबिराज से ऐसी दर्जनों तस्वीर आई हैं जहां हर सुबह लोग एवरेस्ट का दीदार कर रहे हैं और अपने सुबह की शुरुआत ऐसे करते हैं, जैसे हिमालय तो उनके बगल में है और वो उसके पडोसी हैं.

नजर आईं ये चोटियां भी 

8850 मीटर की ऊंचाई वाले एवरेस्‍ट के अलावा बिहार से 6623 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तामसेरकू, 8516 मीटर की ऊंचाई पर ल्होत्से, 6476 मीटर की ऊंचाई पर मेरा पीक, 7321 मीटर पर चामियांग और 8485 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माकालू की चोटियां भी नजर आईं. 
 

