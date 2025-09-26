मैं उस योगी को... महाराष्ट्र के मौलवी ने भरी सभा में यूपी CM को अपशब्दों के साथ दी धमकी

- महाराष्ट्र के बीड़ जिले के मजलगाव में आयोजित कार्यक्रम में एक मौलवी ने यूपी के सीएम योगी को खुलेआम धमकी दी.
- मौलवी ने मुस्तफा मस्जिद के सामने खड़े होकर सीएम योगी पर भड़काऊ और अपशब्दों से भरा भाषण दिया.
- सोशल मीडिया पर इस विवादित बयान के कारण तीव्र प्रतिक्रियाएं और भड़काऊ कमेंट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं.
महाराष्ट्र के एक मौलवी का वीडियो वायरल हो रहा है. आई लव मोहम्मद के नारे लगाते और पोस्टर लहराते लोगों के सामने इस मौलाना ने यूपी के सीएम योगी को खुलेआम धमकी दी. यहां तक की अपशब्दों का भी प्रयोग किया. बीड़ के मुस्तफा मस्जिद के सामने खड़े होकर ये मौलाना खुलेआम माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता रहा. इसके चेहरे पर न तो कानून का डर दिखा और न ही समाज की चिंता. ये खुलकर बद्जुबानी करता रहा.
मौलवी ने कहां दिया भाषण
बीड ज़िले के मजलगाव में आयोजित 'I Love Mohammad' कार्यक्रम के दौरान इस मौलवी द्वारा दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. इसके इस बयान के कारण सोशल मीडिया पर भी काफी भड़काऊ कमेंट आ रहे हैं. बयान में इसने कहा, “मैं उस योगी को मजलगाव शहर से — मुस्तफा मस्जिद के सामने से — चैलेंज करता हूं, तेरे में इतनी हिम्मत है तो मजलगाव में 'I Love Mohammad' बैनर लगाने वाले को तू गिरफ्तार करेगा, तो कसम-ए-खुदा, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ....”
गांधीनगर में कल ही हुई हिंसा
आई लव मोहम्मद के नाम पर बृहस्पतिवार को ही गुजरात के गांधीनगर में गदर मचा. आग लगी, पत्थर चले, दुकानें तोड़ दी गईं, गाड़ियां जला दी गईं. मुसलमानों की भीड़ ने पथराव के साथ दुकानों में आग लगा दी. इससे हिंदू पक्ष भी आग बबूला हो गया और पथराव करने लगा. इसके बाद हिंसा भड़क उठी और पूरे इलाके में तनाव फैल गया. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची. बवाल को रुकवाने की कोशिश की. गांधीनगर पुलिस ने 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हिंसा वाले इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है.
