ये ओला है गोला! आसमान से गिरा 8 किलो का गोला! एक झलक पाने को उमड़ी भीड़

आसमान से 8 किलो के ओले की खबर फैलते ही गांववाले इसे देखने के लिए पहुंच गए. किसी ने भी इतना बड़ा ओला पहले नहीं देखा था. ऐसे में ये सभी लोग काफी उत्साहित थे. ओले की वीडियो बनाकर परिचित लोगों को भी भेजी.

8 किलो वजनी बर्फ का गोला गिरने की खबर धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल गई.
वर्धा:

अक्सर तेज बारिश के दौरान आसमान से ओले गिरने लग जाते हैं. इनका आकार छोटे होता हैं और कई लोग बारिश में इनके साथ खेलना भी पसंद करते हैं. लेकिन ये ओला अगर 8 किलो का हो तो क्या होगा? 8 किलो का ओला देख आपका क्या रिएक्शन निकलेगा? आप भी हमदापुर गांव के लोगों की तरह हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे की आखिर इतना बड़ा ओला आसमान से कैसे गिर सकता है. दरअसल महाराष्ट्र के वर्धा के हमदापुर गांव में बारिश के दौरान आसान से 8 किलो का ओला गिरा. जिससे देखकर गांव के लोगों के मुंह से बस यही निकला कि ये ओला या गोला. गांव निवासी अंबादास वासनिक के घर के पास 8 किलो वजनी बर्फ का गोला गिरने की खबर धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल गई.

गांववालों के चेहरों पर दिखी खुशी

खबर फैलते ही गांव वाले ओला देखने के लिए पहुंच गए. किसी ने भी इतना बड़ा ओला पहले नहीं देखा था. ऐसे में ये सभी लोग काफी उत्साहित थे. कई गांववालों ने तो ओले के साथ वीडियो भी बनाया. साथ ही इसका वजन कितना है ये भी चेक  किया गया. वजन करने पर ये 8 किलो का निकला. वहीं 8 किलो ओले की खबर तो विदर्भ स्काई ऑब्जर्वेशन बोर्ड तक भी पहुंच गई, जिसके बाद विदर्भ स्काई ऑब्जर्वेशन बोर्ड के अध्यक्ष पंकज वंजारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने भी ये ओला देखा और इसका आकर देखकर हैरान हो गए.

