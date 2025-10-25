विज्ञापन
महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने "मोदी का मिशन" पुस्तक का लोकार्पण किया

राज्यपाल देवव्रत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया है. देश, समाज और मानवता की सेवा के लिए निरंतर कार्य करना उनकी परंपरा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विचार हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं - राज्यपाल आचार्य देवव्रत
मुंबई:

महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व ने भारत और उसके लोगों की गरिमा दुनिया भर में बढ़ाई है. देवव्रत ने वकील बर्जिस देसाई द्वारा लिखित पुस्तक 'मोदी का मिशन' के विमोचन समारोह में कहा, ‘‘जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खुद बनाता है, वह सचमुच महान होता है और मोदी जी ने ठीक यही किया है.'' उन्होंने कहा कि मोदी ने कई जटिल राष्ट्रीय मुद्दों को शांतिपूर्वक और बिना किसी विवाद के सुलझाया है तथा उनके नेतृत्व ने दुनिया भर में भारत और भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है. विमोचन समारोह राजभवन में आयोजित किया गया था. इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए.

‘रूपा पब्लिकेशंस' द्वारा प्रकाशित ‘मोदीज मिशन' मोदी की यात्रा, चुनौतियों और भारत के विकास में उनके योगदान का एक गहन वृत्तांत प्रस्तुत करती है. यह पुस्तक अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन, विमुद्रीकरण और पारदर्शी शासन की दिशा में प्रयासों सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है.

फडणवीस ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और दृष्टिकोण को विस्तार से प्रस्तुत करती है. उन्होंने कहा कि इसमें बताया गया है कि मोदी ने अपने मिशन को कैसे परिभाषित किया और उसे प्राप्त करने के लिए कैसे दृढ़ रहे.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2047 तक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी है. फडणवीस के अनुसार, पुस्तक में कहा गया है कि ‘‘20वीं सदी महात्मा गांधी की थी, जबकि 21वीं सदी नरेन्द्र मोदी की है.''

पुस्तक के लेखक देसाई ने कहा कि मोदी ने दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के माध्यम से शुरुआती पूर्वाग्रहों और झूठे विमर्शों पर विजय प्राप्त की. शिंदे ने कहा कि गलत सूचनाओं के इस दौर में, यह पुस्तक साहस और ईमानदारी के साथ सच्चाई को सामने लाती है. उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए इस पुस्तक की प्रेरक कहानियों को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है.

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करना, यह सब मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है.

