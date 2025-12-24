विज्ञापन
बीजेपी MLA की बेटी फर्जी द‍िव्‍यांग प्रमाण पत्र बनवाकर बनी नायब तहसीलदार, CM से श‍िकायत हुई तो गिरी गाज

आरएएस-2018 बैच की अधिकारी कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के आरोप लगे हैं.

नायब तहसीलदार कंचन चौहान को एपीओ कर दिया गया.

ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में तैनात नायब तहसीलदार कंचन चौहान को राजस्व मंडल राजस्थान ने प्रशासनिक कारणों से एपीओ कर दिया है. आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जारी किया गया, जिसमें उन्हें आगामी आदेश तक राजस्व मंडल अजमेर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.

RAS-2018 चयन पर उठे सवाल

आरएएस-2018 बैच की अधिकारी कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के आरोप लगे हैं. 12 अगस्त को ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और आरपीएससी को शिकायत दी थी, जिसके बाद आरपीएससी से जांच करवाई गई. हालांकि, जांच रिपोर्ट फिलहाल राजस्व मंडल को नहीं भेजी गई है.

शिकायतकर्ता संतुष्ट, बोले- जांच में और सबूत मिलेंगे

शिकायतकर्ता फणीश कुमार सोनी ने कहा कि मामले की जांच में आगे और अहम सबूत सामने आ सकते हैं. उन्होंने दोबारा मेडिकल परीक्षण और उच्च स्तरीय जांच की मांग दोहराई, साथ ही यह भी कहा कि फिलहाल सरकार की ओर से की जा रही जांच से वे संतुष्ट हैं, और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करते हैं.

