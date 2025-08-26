विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र सरकार जल्द ही सभी नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराएगी

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि उन्होंने आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम करने का भी आह्वान किया और कहा कि तृतीय पक्ष एजेंसियों को सेवाओं की गुणवत्ता की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए.

Read Time: 2 mins
Share
महाराष्ट्र सरकार जल्द ही सभी नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराएगी
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को सभी सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
  • प्रत्येक तालुका को दस से बारह गांवों के समूह बनाकर स्थानीय जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान करनी चाहिए.
  • समर्पित टीमों को इन गांव समूहों का प्रबंधन करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे मौजूदा ‘आपले सरकार' पोर्टल के अलावा सरकार से नागरिकों को मिलने वाली सभी सेवाएं व्हाट्सएप मंच पर भी उपलब्ध कराएं. फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास ‘वर्षा' में नागरिक सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक तालुका को शुरू में 10 से 12 गांवों का एक समूह बनाना चाहिए, जहां स्थानीय जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान की जा सकें और समर्पित टीम को इन समूहों का प्रबंधन करना चाहिए.

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि उन्होंने आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम करने का भी आह्वान किया और कहा कि तृतीय पक्ष एजेंसियों को सेवाओं की गुणवत्ता की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नागरिकों को एक समान अनुभव प्रदान करने के लिए सभी जिला परिषदों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के डैशबोर्ड को मानकीकृत किया जाना चाहिए.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chief Minister Devendra Fadnavis, Aaple Sarkar Portal, WhatsApp
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com