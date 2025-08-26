महाराष्ट्र सरकार जल्द ही सभी नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराएगी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे मौजूदा ‘आपले सरकार' पोर्टल के अलावा सरकार से नागरिकों को मिलने वाली सभी सेवाएं व्हाट्सएप मंच पर भी उपलब्ध कराएं. फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास ‘वर्षा' में नागरिक सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक तालुका को शुरू में 10 से 12 गांवों का एक समूह बनाना चाहिए, जहां स्थानीय जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान की जा सकें और समर्पित टीम को इन समूहों का प्रबंधन करना चाहिए.

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि उन्होंने आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम करने का भी आह्वान किया और कहा कि तृतीय पक्ष एजेंसियों को सेवाओं की गुणवत्ता की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नागरिकों को एक समान अनुभव प्रदान करने के लिए सभी जिला परिषदों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के डैशबोर्ड को मानकीकृत किया जाना चाहिए.

