WhatsApp Group Tag Status से हैं परेशान? ऐसे रोकें @Tag Status नोटिफिकेशन

iPhone में भी तरीका लगभग यही है. WhatsApp खोलें, Status सेक्शन में जाएं और जिस कॉन्टैक्ट का टैग स्टेटस बार-बार आता है, उस पर स्वाइप या लॉन्ग प्रेस करके 'Mute' कर दें.

आजकल WhatsApp पर जब कोई कॉन्टैक्ट या ग्रुप में मौजूद व्यक्ति आपको Status में @mention (Tag) करता है, तो आपको अलग से नोटिफिकेशन मिलता है और वह स्टेटस आपकी लिस्ट में हाईलाइट होकर दिखता है. बार-बार टैग नोटिफिकेशन से आप डिस्टर्ब होते हैं. ऐसे में आपको एक स्मार्ट तरीका बताते हैं इसे रोकने का. लेकिन पहले ये बता दें कि फिलहाल WhatsApp में Group Tag Status को पूरी तरह बंद करने का कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है. यानी आप अलग से ऐसा कोई बटन नहीं है जिससे केवल @tag किए गए Status ही बंद हो जाएं.

Android में कैसे रोकें Group Tag Status?
सबसे पहले आपको Android फोन में इसे रोकने का तरीका बताते हैं. इसके लिए WhatsApp खोलें, Status टैब में जाएं, जिस व्यक्ति का स्टेटस बार-बार टैग के साथ आता है उस पर लॉन्ग प्रेस करें और 'Mute' चुन लें. इससे उसका स्टेटस आपकी लिस्ट में नहीं दिखेगा और टैग होने पर भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा.

इसके अलावा आप फोन की Settings में जाकर Notifications खोलें, फिर WhatsApp पर टैप करें. यहां 'Status notifications' या 'Mentions' से जुड़े अलर्ट को Off या Silent पर सेट कर दें. इससे टैग स्टेटस का अलर्ट नहीं बजेगा, भले ही स्टेटस बना हो.

iPhone में कैसे रोकें Group Tag Status?
iPhone में भी तरीका लगभग यही है. WhatsApp खोलें, Status सेक्शन में जाएं और जिस कॉन्टैक्ट का टैग स्टेटस बार-बार आता है, उस पर स्वाइप या लॉन्ग प्रेस करके 'Mute' कर दें. इसके बाद उसका कोई भी स्टेटस, चाहे उसमें आपको टैग किया गया हो, आपको दिखाई नहीं देगा.

इसके अलावा iPhone की Settings में जाकर Notifications खोलें, WhatsApp को चुनें और 'Sounds' या 'Banners' को Off कर दें. इससे टैग किए गए Status का पॉप-अप या साउंड नहीं आएगा, हालांकि स्टेटस बना रहेगा.

एक और स्मार्ट तरीका
अगर कोई ग्रुप या उसके सदस्य बार-बार टैग स्टेटस डालते हैं, तो आप WhatsApp की Privacy Settings में जाकर Status सेक्शन में 'My Contacts Except…' का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप चाहें तो कुछ लोगों को अपना स्टेटस देखने से रोक सकते हैं और बदले में उनका स्टेटस भी म्यूट करके पूरी तरह शांत रह सकते हैं.

