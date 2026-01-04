Nyaya Setu chatbot: वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों से छुट्टी, अब WhatsApp पर 'न्याय सेतु' दिलाएगा कानूनी हक

Nyaya Setu chatbot: क्या आप किसी प्रॉपर्टी विवाद से जूझ रहे हैं? या तलाक और पारिवारिक मामलों में कानूनी सलाह की तलाश में हैं, लेकिन वकीलों की भारी-भरकम फीस और कोर्ट के चक्करों से डरते हैं? अब आपकी इन परेशानियों का सॉल्यूशन आपके वाट्सऐप पर मौजूद है. दरअसल भारत सरकार ने आम नागरिकों की मदद के लिए न्याय सेतु (Nyaya Setu) नाम का एक दमदार AI चैटबॉट लॉन्च किया है. यह कानूनी सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए एक डिजिटल सेतु का काम करेगा.

क्या है न्याय सेतु?

न्याय सेतु एक इंटरैक्टिव चैटबॉट है, जिसे खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है. यह सर्विस एकदम फ्री है और आपके फोन पर एक सिंपल मैसेज के जरिए मौजूद है.

किन मामलों में मिलेगी मदद?

यह चैटबॉट कई बड़े और छोटे कानूनी विषयों पर राय देता है, जिसमें शामिल हैं-

जमीन-जायदाद से जुड़े कागजात और हक की जानकारी.

वैवाहिक विवाद, गुजारा भत्ता और कस्टडी जैसे मुद्दे.

ठगी या खराब सर्विस के खिलाफ शिकायत कैसे करें.

एफआईआर दर्ज कराने से लेकर कानूनी सहायता क्लीनिकों तक की जानकारी.

कैसे काम करता है न्याय सेतु?

आपको बस सरकार के ऑफिशियल नंबर (7217711814) पर Hi लिखकर भेजना होगा.

चैटबॉट आपसे आपकी भाषा और समस्या के बारे में पूछेगा.

इसके बाद आपको स्टेप-बाय-स्टेप लीगल प्रोसेस की जानकारी देगा.

न्याय सेतु चैटबॉट के फायदे

किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, सीधे WhatsApp पर मौजूद.

पेचीदा कानूनी शब्दों को आसान भाषा में समझाता है.

आपकी बातचीत सेफ रहती है.

कोर्ट या वकील के पास जाने से पहले प्राथमिक जानकारी घर बैठे मिल जाती है.

यह भी पढ़ें- Income Tax Rules 2026: बदल गया टैक्स का गणित! इन 5 नए नियमों से आपकी जेब में बचेगा ज्यादा पैसा, जानें स्लैब से लेकर रिफंड तक सब कुछ

यह भी पढ़ें- Income Tax Rules 2026: न्यू ईयर में बदल जाएगा टैक्स का पूरा सिस्टम! 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?