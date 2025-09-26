खुशखबरी! ये राज्य दिवाली पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को देगा 2000 रुपये का तोहफा

दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं को बड़ा तोहफा (Diwali Gift) देने जा रही है. सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को तोहफे में 2,000-2,000 रुपये देगी. सरकारी तोहफे का फायदा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा. दीवाली के इस गिफ्ट पर सरकार कुल 40.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

ये भी पढ़ें- नवरात्रि पर गुड न्यूज, सोना लगातार दूसरे दिन धड़ाम, दिवाली तक और सस्ता होने के आसार

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खास दिवाली गिफ्ट

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका महिलाओं और बच्चों की देखभाल, पोषण और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं. उनके कार्य को गौरवान्वित करने और त्योहारों के मौसम में खुशी के पल बनाने के लिए, सरकार ने भाऊबीज उपहार के रूप में यह राशि स्वीकृत की है. राज्य की प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हमारे समाज की असली 'शक्ति' हैं. हमारी भूमिका उनके त्योहार को खुशहाल बनाना है.

बढ़ेंगी दिवाली की खुशियां

उन्होंने कहा कि भाऊबीज उपहार राशि जल्द ही आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी जाएगी. यह फैसला राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दिवाली की खुशियों को और बढ़ाएगा.

इनपुट- अभिषेक अवस्थी