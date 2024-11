ट्रोल आर्मी ... पत्नी अमृता पर इंस्टाग्राम रील वाले कमेंट को लेकर कन्हैया कुमार पर भड़के देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी अमृता फडणवीस पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Devendra Fadanvis On Kanhaiya kumar) की इंस्टाग्राम रील वाली टिप्पणी को लेकर हमलावर हैं. उनका कहना है कि विरोधी उनके और उनकी पत्नी पर निजी हमले करने पर उतर आए हैं.क्यों कि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि वे उनको चुनाव में शिकस्त नहीं दे पाएंगे. फडणवीस ने कहा कि कन्हैया कुमार खिलाफ उनके खिलाफ हुई जांच में जब कुछ भी नहीं कर पाए तो उन्होंने उन पर निजी हमले शुरू कर दिए. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि कन्हैया कुमार की ट्रोल आर्मी उनकी पत्नी अमृता पर इंस्टाग्राम रील्स बनाने का आरोप लगा रही है.

देवेंद्र फडणवीस ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू ने कन्हैया कुमार की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई भी उनकी पत्नी की ट्रोलिंग को देखेगा तो वह शर्मिंदा हो जाएगा. फडणवीस ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया है कि हम राजनीति में हैं तो हमको धैर्य रखना पड़ेगा. फडणवीस ने कहा कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता.

"Congress' troll army attacked my wife," Devendra Fadnavis slams Kanhaiya Kumar for personal attacks on his family



