महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वोटिंग की तारीख बदली

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने वोटिंग वाले दिन बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी चुनावों की मतगणना अब 21 दिसंबर को होगी. इस फैसले से महाराष्ट्र चुनाव आयोग को करारा झटका लगा है. आज हुए मतदान के नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को आने थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बल्कि नतीजे 21 दिसंबर को आएंगे.

महाराष्‍ट्र में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. इस दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई हैं. भगुर नगर परिषद चुनाव में भाजपा की शीतल शेटे का नाम उम्मीदवारों की सूची से गायब दिखा, जिससे अधिकारियों और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. शिल्लोड के एक मतदान केंद्र पर ढीले तार कनेक्शन के कारण एक ईवीएम मशीन ठप हो गई. पीठासीन अधिकारी ने पुष्टि की कि ढीले तारों के कारण तकनीकी खराबी आई थी, जिसे अब ठीक कर दिया गया है.

इस चुनाव में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर है. ये महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव का पहला चरण है. यह मुकाबला विधानसभा चुनाव के एक वर्ष बाद फ्रेंडली फाइट, गठबंधन में तनाव और कानूनी उलझनों के बीच हो रहा है. लगभग एक करोड़ मतदाता ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के इस मल्‍टी लेवल इलेक्‍शन के पहले फेज में मतदान कर रहे हैं. इन चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल किया जा रहा है.