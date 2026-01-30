विज्ञापन
विशेष लिंक

'बहन की चीखें सुन फट पड़ा दिल': महिला स्‍वाट कमांडो का आखिरी फोन कॉल, दिल्‍ली की रोंगटे खड़े करने वाली घटना

दिल्ली में स्वाट कमांडो काजल चौधरी की पति अंकुर ने डम्बल से सिर पर हमला कर हत्या कर दी, वह गर्भवती थीं और पांच दिन बाद अस्पताल में निधन हुआ. महिला के पति ने घटना के दौरान काजल के भाई को फोन पर बहन की चीखें सुनने के लिए मजबूर किया.

Read Time: 5 mins
Share
'बहन की चीखें सुन फट पड़ा दिल': महिला स्‍वाट कमांडो का आखिरी फोन कॉल, दिल्‍ली की रोंगटे खड़े करने वाली घटना
  • दिल्ली में 27 वर्षीय SWAT कमांडो काजल चौधरी को उसके पति अंकुर ने डम्बल से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया था
  • काजल की गर्भावस्था के दौरान पति द्वारा लगातार दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की शिकायत परिवार ने पुलिस से की थी
  • काजल के भाई निखिल ने फोन पर पति अंकुर से अपनी बहन की चीखें सुनने के बावजूद मदद नहीं कर पाने का दर्द साझा किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

'इस कॉल को रिकॉर्डिंग पर रख, पुलिस एविडेंस में काम आएगा. मैं तेरी बहन को मार रहा हूं. पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी. अपनी बहन की चीखें सुन...', एक भाई पर क्‍या बीती होगी, जब उसके जीजा ने फोन कर ये बात कही होंगी... भाई ने दर्द से कराहती अपनी बहन की चीखें सुनी होंगी? वो बहन जो प्रेग्‍नेंट थी, उसके सिर पर जब लोहे का डंबल मारा गया होगा, तो वो दर्द से कैसे चीखी होगी? एक भाई का सबसे बड़ा दर्द ये होगा कि वह अपनी दर्द से कराहती बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया. मामला दिल्‍ली का है, जहां 27 वर्षीय महिला स्वाट कमांडो की उसके पति द्वारा कथित तौर पर की गई निर्मम हत्या कर दी गई. 

मैंने अपनी बहन की चीखें सुनीं

महिला स्वाट कमांडो की हत्‍या से पहले के पल बेहद भयावह थे, जब पीड़िता का भाई फोन पर अपनी बहन की चीखें सुनकर भी कुछ नहीं कर पाया. मृतका काजल चौधरी के भाई निखिल ने 22 जनवरी की उस भयावह घटना के बारे में कांपती आवाज में बताया, 'जब काजल के पति अंकुर ने कथित तौर पर भारी डम्बल से उसके सिर पर वार किया था. उसने (अंकुर ने) मुझे फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करने को कहा, और कहा कि इसे पुलिस द्वारा सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. (फिर) उसने मुझे बताया कि वह उसे (काजल को) मार रहा है. और फिर, मैंने उसकी चीखें सुनीं.'

5 दिन बाद काजल ने तोड़ दिया दम

दिल्ली पुलिस की खास यूनिट स्‍वाट में तैनात काजल, हमले के समय मोहन गार्डन स्थित अपने घर पर थीं और वह चार महीने की गर्भवती थीं. रक्षा मंत्रालय में क्लर्क उसके पति अंकुर को हमले के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया. वह दिल्ली छावनी में तैनात था. काजल ने पांच दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद, 27 जनवरी की सुबह गाजियाबाद के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें :- दिल्ली में SWAT कमांडो पर पति ने किया था डंबल से वार, 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते हुए मौत

'मैं तेरी बहन को मार रहा हूं.'

संसद मार्ग थाने में तैनात काजल के भाई कांस्टेबल निखिल ने बताया कि घटनाक्रम अंकुर द्वारा फोन किए जाने के बाद शुरू हुआ. निखिल ने कहा, 'उसने मुझे फोन किया और कहा, 'अपनी बहन को समझा ले'. मैंने उसे शांत होने के लिए कहा और तुरंत अपनी बहन का नंबर मिलाया.' निखिल ने बताया, 'वह (काजल) आम तौर पर हमें अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उस दिन वह अपनी आपबीती सुना रही थी. जब हम बात कर रहे थे, तो वह (अंकुर) इस बात से नाराज हो गया कि वह मुझे बातें क्यों बता रही है और उसने उससे फोन छीन लिया.' फिर उसने मुझसे कहा, 'इस कॉल को रिकॉर्डिंग पर रख, पुलिस ‘एविडेंस' (सबूत) में काम आएगा. मैं तेरी बहन को मार रहा हूं. पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी. फिर मैंने उसकी (काजल की) चीखें सुनीं. फोन अचानक कट गया.'

दुश्मन भी किसी को इस तरह नहीं मारता...

निखिल के मुताबिक, लगभग पांच मिनट बाद उनका फोन फिर बजा और 'उसने (अंकुर ने) कहा- ये मर गई है. अस्पताल आ जाओ. इसके बाद हम पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत वहां पहुंचे. वह और उसके परिवार के सदस्य पहले से ही मौजूद थे. जब मैंने अपनी बहन को देखा... दुश्मन भी किसी को इस तरह नहीं मारता.' परिवार के अनुसार, काजल का सिर बुरी तरह से कुचला गया था और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे. निखिल ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन को कई अस्पतालों में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कथित तौर पर बताया गया कि उसके बचने की संभावना बहुत कम है. अंततः उसे गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई.

ये भी पढ़ें :- SWAT कमांडो क्या होते हैं? जिसमें काम करने वाली काजल की डंबल मारकर हुई हत्या

दहेज उत्पीड़न का आरोप

परिवार ने अंकुर और उसके रिश्तेदारों पर गर्भावस्था के दौरान काजल को लंबे समय तक यातना देने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है. दंपति का डेढ़ साल का एक बेटा है, जो फिलहाल अपने नाना-नानी के साथ है. निखिल ने कहा, 'उनके बेटे को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और हमने फैसला किया है कि हम ही उसकी परवरिश करेंगे. जब वह समझदार हो जाएगा और ऐसी बातें समझने लगेगा, तब हम उसे बताएंगे.'

लव मैरिज थी, फिर भी...

ये कपल पानीपत में कॉलेज के दिनों से एक-दूसरे को जानता था और 23 नवंबर, 2023 को उनकी शादी हुई थी. परिवार के अनुसार, हरियाणा के गन्नौर स्थित अपने पैतृक घर में लगातार झगड़ों के कारण, वे दिसंबर 2024 में पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन में किराए के मकान में रहने चले आए. हालांकि, लड़ाई-झगड़े जारी रहे. पुलिस ने बताया कि आर्थिक तंगी और घरेलू झगड़े भी तनाव का कारण थे. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'दंपति ने कुछ कर्ज ले रखा था और अक्सर पैसों और घर खर्च को लेकर उनके बीच बहस होती रहती थी. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'अंकुर ने पहले काजल का सिर चौखट से दे मारा और उसके बाद डम्बल से उस पर हमला किया.'

निखिल की शिकायत के आधार पर मोहन गार्डन थाने में मामला दर्ज किया गया. अधिकारी ने बताया, 'शुरू में उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था. उसकी मौत के बाद, इसे हत्या के मामले में बदल दिया जाएगा.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SWAT Commando Murder, SWAT Commando Brother, SWAT Commando Last Phone Call
Get App for Better Experience
Install Now