हजारों फीट ऊंचाई, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद... सेना के जवानों की जांबाजी का ये VIDEO दिल जीत लेगा

भारतीय सेना का जोश, जज्बा और जुनून की जितनी तारीफ की जाए, कम है. जमीन ही नहीं, समंदर की गहराई हो या आकाश की ऊंचाई हो, सेना हर मुश्किल घड़ी में संकटमोचक की भूमिका में नजर आती है.अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में ऐसा ही हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला है, जहां जंगलों में लगी भयानक आग को बुझाने के लिए सेना के जवान जान की बाजी लगाते दिखे. सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से 9500 फीट की ऊंचाई से अग्निकांड वाली जगह पर हजारों लीटर पानी की बौछार की. ये बेहद जोखिम और चुनौती भरा काम है.

Battling forest fires at nearly 9,500 feet in Arunachal Pradesh's Lohit Valley. #IAF Mi-17V5 helicopters dropped 12,000 litres of water in the rarefied Himalayan air, showcasing exceptional courage, precision and a commitment towards protecting lives and fragile ecosystems.… pic.twitter.com/5SXBm7M5he — Indian Air Force (@IAF_MCC) January 29, 2026

भारतीय वायुसेना ने MI 17V5 हेलीकॉप्टरों ने ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के घने जंगलों में उठ रही आग की लपटों पर 12 हजार लीटर से ज्यादा पानी गिराया है. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. लोग सेना के जवानों की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं.

