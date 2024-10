महा विकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति में तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है. अब महा विकास अघाड़ी में भी सीटों का बंटवारा (MVA Seat Sharing) हो गया है. एमवीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है. 85-85-85 फॉर्मूले की घोषणा की गई है, बाकी बची 33 सीटों में से करीब 18 सीटें छोटी पार्टियों के पास जा सकती हैं और 15 पर अभी फैसला होना बाकी है.

बची हुई 15 सीटों पर मतभेद जारी है. दरअसल कांग्रेस इनमें से ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है. विवादित सीटों के लिए शिवसेना और कांग्रेस दोनों में होड़ मची हुई है. इन विवादित सीटों पर अभी और बातचीत होगी. 12-15 सीटों पर अभी भी कोई समाधान नहीं निकल सका है.

कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के एलओपी विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सीट बंटवारे की समस्या सुलझ गई है. हम योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं. सीट बंटवारे के बाद हमें विश्वास है कि हम 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लेंगे.उन्होंने कहा कि महायुति ने राज्य को बर्बाद कर दिया है. हम उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे. जनता ने भी उनको गद्दी से हटाने का मन बना लिया है.

