विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र: बेस्ट पतपेढ़ी चुनाव के लिए उद्धव-राज में हुआ सीटों का बंटवारा, जानें MNS को मिली कितनी सीट

बेस्ट पतपेढ़ी चुनावों को लेकर दोनों के बीच गठबंधन हो भी गया है. अब सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच स्थानीय निकाय चुनाव में भी गठबंधन की संभावना है.

Read Time: 2 mins
Share
महाराष्ट्र: बेस्ट पतपेढ़ी चुनाव के लिए उद्धव-राज में हुआ सीटों का बंटवारा, जानें MNS को मिली कितनी सीट
उद्धव और राज ठाकरे की नजदीकी सालों बाद अब बढ़ती नजर आ रही है.
  • महाराष्ट्र में 18 अगस्त को बेस्ट पतपेढ़ी चुनाव होंगे जिसमें ठाकरे ब्रदर्स ने गठबंधन किया है.
  • उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बेस्ट कामगार सेना और राज ठाकरे की मनसे ने संयुक्त पैनल बनाया है.
  • उत्कर्ष पैनल के तहत कुल 21 सीटों में से शिवसेना को 19 और मनसे को 2 सीटें मिली हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

BEST Patpedhi Election: महाराष्ट्र में 18 अगस्त को होने वाली बेस्ट पतपेढ़ी (क्रेडिट सोसायटी) के चुनाव के लिए ठाकरे बदर्स साथ आ चुके हैं. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस चुनाव को एक साथ लड़ने का ऐलान किया है. रविवार को दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई. उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बेस्ट कामगार सेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण कर्मचारी सेना का गठबंधन चुनाव को लेकर हो गया है. इन दोनों के गठबंधन से तय हुए उम्मीदवारों को 'उत्कर्ष पैनल' के बैनर तले उतारा जाएगा.

18 अगस्त को होगा चुनाव

ठाकरे की बेस्ट कामगार सेना और मनसे की बेस्ट कामगार कर्मचारी सेना ने मिलकर ‘उत्कर्ष पैनल' के नाम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. बेस्ट पतपेढ़ी चुनाव, जिसमें सदस्य अपनी बचत जमा करते हैं और कम ब्याज पर ऋण सुविधा लेते हैं, का मतदान 18 अगस्त को होगा.

कुल 21 में 19 शिवसेना (UBT) तो 2 सीट मनसे को  

कुल 21 सीटों में से ठाकरे की सेना 19 और मनसे 2 सीटों पर उत्कर्ष पैनल के तहत संयुक्त रूप से मैदान में उतरेगी. गोरगांव में ठाकरे की शिवसेना की बेस्ट कामगार सेना और मनसे की बेस्ट कामगार कर्मचारी सेना का संयुक्त मेळावा आयोजित हुआ है, जिसमें दोनों यूनियनों के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

अब निकाय चुनाव भी साथ लड़ने की चर्चा

बेस्ट पतपेढ़ी चुनावों को लेकर दोनों के बीच गठबंधन हो भी गया है. अब सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच स्थानीय निकाय चुनाव में भी गठबंधन की संभावना है. पिछले कुछ महीनों से राज्य में ठाकरे भाइयों के गठबंधन की चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं. त्रिभाषा नीति को हटाए जाने के बाद ठाकरे ब्रदर्स मराठी अस्मिता के नाम पर एक साथ आए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra, Maharashtra Politics, Raj Thackeray, Uddhav Thackeray, Best Patpedhi Elections
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com