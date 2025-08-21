महाराष्ट्र में नई सियासी आहट! राज ठाकरे ने CM देवेंद्र फडणवीस से 40 मिनट की मुलाकात

महाराष्ट्र की सियासत में कुछ तो पक रहा है. एक नई सियासी अहट महसूस की जा रही है. महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से गुरुवार को करीब 40 मिनट तक मुलाकात की. जिसके बाद ये सवाल तो लाजमी है कि दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई. हालांकि अब तक ये तो पता नहीं चल सका है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई लेकिन राज ने इस दौरान कई मुद्दे जरूर उठाए हैं. हालांकि डिप्टी सीएम पवार का कहना है कि सीएम से तो लोग मिलते ही रहते हैं, इसका कुछ और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है.

राज-फडणवीस के बीच क्या बात हुई?

सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों के बीच की बातचीत को लेकर अहम जानकारी दी है. राज ने कहा कि उन्होंने कुछ महीनों में सीएम से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है. उन्होंने साल 2014 में एक टाऊन प्लानिंग डॉक्यूमेंट्री की थी. ये सब बातें उनकी रुचि की हैं. उनको ये नहीं पता कि इसमें मीडिया को इन इंटरेस्ट होगा या नहीं.

राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के कई शहरों में रीडेवलपमेंट हो रहा है. लोग बढ़ रहे है और ट्रैफिक भी बढ़ रहा है. बड़ी तादाद में लोग यहां रहने आ रहे है. मुंबई में ट्रैफिक की समस्या है. लोगों को ट्रैफिक एटिकेट्स ही नहीं पता है. लोग कही भी कार पार्क करने चले जाते हैं.

मुंबई में ट्रैफिक बड़ी समस्या

राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने सीएम फडणवीस और मुंबई पुलिस आयुक्त से ट्रैफिक के मुद्दे पर बात की है. लोग कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं. को लेकर लोग कही भी गाड़ी पार्क कर देते है. पार्किंग और नो पार्किंग को लेकर फुटपाथ पर रंग बनाने चाहिए, जिससे समझ आए कि गाड़ियां कहां पार्क करनी हैं. उन्होंने इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसे सीएम को भी दिखाया है. उम्मीद है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और इस पर काम करेगी.

राज ठाकरे ने कहा कि गाड़ी कैसे चलनी है और कहा पार्क करनी है, इस मामले पर काम करना बेहद जरूरी है. अगर यह मामला हाथ से निकल गया तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी. अगर पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या हल नहीं हुई तो शहर बर्बाद हो जाएगा.

कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं

राज ठाकरे और सीएम फडणवीस की मुलाकात को डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा बताते हुए कहा कि लोग नेताओं से मिलते हैं. इसका कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है.

अजित पवार ने कहा कि वह बुधवार दोपहर से पुणे में हैं. रात को नागपुर पहुंचे और सुबह तड़के वर्धा आए. अब कौन किसे मिलता है, कौन किसे मिलने जाता है, वह इस पर क्या कहें. कई लोग मिलते रहते हैं. देवेंद्र फडणवीस राज्य के प्रमुख हैं तो कोई सत्ता में हो या न हो, राजनीतिक जीवन में हो या न हो, प्रमुखों से मिलना जुलना होता ही है. कई लोग जाते रहते हैं. यह हमारे महाराष्ट्र की परंपरा और संस्कृति है. इसमें अलग अर्थ निकालने जैसा कुछ नहीं है.