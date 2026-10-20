बारिश में कैसे जलेगा रावण ? MP में आंधी-पानी का अलर्ट, पुतलों को पॉलीथिन से ढका

मध्य प्रदेश में आज विजयादशमी के जश्न पर मौसम का साया मंडरा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की चेतावनियों के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की आशंका है. भोपाल में रावण के पुतलों को भीगने से बचाने के लिए कलाकारों ने उन्हें पॉलीथिन से ढक दिया है. राजधानी में आज कहीं 105 फीट तो कहीं 101 फीट ऊंचे रावण के दहन की तैयारी है. इंदौर में भी रावण और विशाल लंका के दहन का कार्यक्रम है. ऐसे में आयोजकों की नजर अब तैयारियों के साथ आसमान पर भी टिकी हुई है.

कहीं बारिश, कहीं तेज हवा का खतरा

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक IMD भोपाल ने प्रदेश के करीब 25 जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है. इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, राजगढ़, रायसेन, सागर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर शामिल हैं. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे ज्यादा हो सकती है. IMD की वेबसाइट पर भी 20 अक्टूबर के लिए जिला स्तर की चेतावनियां जारी हैं. विभाग ने 21, 22 और 23 अक्टूबर के लिए भी जिला स्तर पर मौसम चेतावनियां उपलब्ध कराई हैं.

पॉलीथिन में 'कैद' हुआ रावण

बारिश की आशंका के बीच भोपाल में रावण के पुतलों को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक कलाकारों ने पुतलों को बारिश में भीगने से बचाने के लिए पॉलीथिन शीट से ढक दिया है. इसकी वजह साफ है. पुतला भीगने पर शाम को उसके दहन में परेशानी आ सकती है. ऐसा खतरा पहले भी सामने आ चुका है. 2022 में खराब मौसम के कारण मध्य प्रदेश में दशहरे के आयोजनों पर असर पड़ा था. बारिश में पुतले भीगने के कारण उन्हें जलाने में परेशानी आई थी और कुछ जगह केरोसिन की मदद लेनी पड़ी थी.

भोपाल में 105 फीट का रावण

बारिश की आशंका इसलिए भी आयोजकों की चिंता बढ़ा रही है क्योंकि भोपाल में इस बार कई बड़े आयोजन होने हैं. कोलार में 105 फीट ऊंचे रावण के पुतले के दहन का कार्यक्रम है. यहां आतिशबाजी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं. जंबूरी मैदान में 101 फीट ऊंचे रावण के दहन की तैयारी है. यहां ड्रोन से पुष्पवर्षा और आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है. वहीं कलियासोत दशहरा मैदान में 90 फीट ऊंचे रावण और 85 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतले के दहन के साथ लेजर शो की भी तैयारी है.



इंदौर में जलनी है 250 फीट की लंका

इंदौर के प्रसिद्ध दशहरा मैदान की तैयारी भी खास है. यहां आज शाम 7 बजे रावण के साथ 250 फीट ऊंची लंका के दहन का कार्यक्रम रखा गया है. कलाकारों ने रावण के दस सिर तैयार किए हैं और कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी भी होनी है. बारिश की संभावना वाले जिलों की सूची में इंदौर भी शामिल है. ऐसे में यहां भी मौसम आयोजन के लिए अहम होगा.

चार दिनों से बरस रहा पानी

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले चार दिनों से बारिश और आंधी की गतिविधियां दर्ज की गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गुना में एक दिन में करीब 4.5 इंच बारिश दर्ज हुई. इंदौर, शाजापुर, सीहोर, मंदसौर, उज्जैन, आगर-मालवा, अशोकनगर, शिवपुरी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा में भी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने बारिश की मौजूदा गतिविधियों को साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ से जोड़ा है. प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है. दशहरा समिति के आयोजकों के लिए अब चुनौती सिर्फ रावण के पुतले को तैयार करने की नहीं है. बारिश और तेज हवा की आशंका के कारण खुले मैदानों में होने वाले कार्यक्रमों पर मौसम का सीधा असर पड़ सकता है. खासतौर पर विशाल पुतलों, मंच और आतिशबाजी वाले कार्यक्रमों में मौसम अहम फैक्टर बन गया है. मौसम विभाग ने भी बारिश और आंधी के दौरान कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है.

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