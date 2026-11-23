पुराने भोपाल इलाके में सोमवार सुबह से ही नगर निगम का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है. भोपाल के ऐशबाग इलाके में करीब 600 जनता क्वार्टरों को तोड़ने का काम किया गया है, कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मकानों को तोड़ने के लिए पोकलेन मशीनों को तैनात किया गया है, जबकि बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. पुलिस के भी सीनियर अधिकारी यहां पर तैनात हैं. बताया जा रहा है कि भोपाल नगर निगम की तरफ से चिह्नित सभी मकानों पर यह कार्रवाई की जाएगी.

भोपाल में सुबह 7 बजे से कार्रवाई

भोपाल में यह कार्रवाई सुबह 7 बजे से चल रही है. क्वार्टरों को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई शुरू कर दी गई. देखते ही देखते मशीनों की मदद से क्वार्टरों को गिराने का सिलसिला शुरू हो गया. प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं और पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं. ऐशबाग इलाके में करीब 600 जनता क्वार्टरों को हटाने की योजना के तहत यह कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए बड़ी संख्या में जेसीबी मशीनों को लगाया गया है. प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा है. अधिकारियों की निगरानी में क्वार्टरों को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जा रहा है. प्रशासन की मौजूदगी में बड़ी-बड़ी जेसीबी मशीनों की मदद से एक-एक कर क्वार्टरों को जमींदोज किया जा रहा है.

बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह के विरोध, विवाद या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. पुलिस बल मौके पर मौजूद रहकर पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. प्रशासन की प्राथमिकता कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

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ऐशबाग इलाके में हलचल

कार्रवाई शुरू होने के बाद ऐशबाग इलाके में हलचल का माहौल है. बड़ी-बड़ी मशीनों से क्वार्टरों को गिराए जाने के कारण आसपास के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है, प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा सके. फिलहाल करीब 600 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इस पूरी कार्रवाई को कितने समय में पूरा किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. साथ ही, क्वार्टरों को तोड़ने के पीछे की विस्तृत वजह और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

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