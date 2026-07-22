विज्ञापन
विशेष लिंक

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन नीति आयोग के CEO बनाए गए

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन नीति आयोग के CEO बनाए गए

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं.

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी अनुराग जैन पदभार संभालने के साथ ही अपनी नई जिम्मेदारियां ग्रहण करेंगे. सरकारी आदेश के अनुसार, उनका कार्यकाल उनकी वर्तमान सेवा-विस्तार अवधि तक जारी रहेगा. इसके बाद भी वे अधिकतम दो वर्षों तक या केंद्र सरकार के अगले आदेश तक इस पद पर बने रह सकते हैं.

अनुराग जैन को प्रशासनिक सेवा में लंबा अनुभव हासिल है और वे फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं.
 अनुराग जैन की सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2025 को निर्धारित थी. लेकिन केंद्र सरकार ने उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किया था. विस्तार के बाद उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2026 तक तय किया गया है. अब नीति आयोग के सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति को देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें : 'अगर सरकार भरोसा दे तो तोड़ दूंगा अनशन', सोनम वांगचुक ने केंद्र को लिखी चिट्ठी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anurag Jain
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com