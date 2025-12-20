विज्ञापन
वो कहता था बात करो, लड़की कहती थी ना, फिर सिरफिरे ने स्कूल के गेट पर ही कर दी वारदात

Bihar School Assault: पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है. पढ़ें रमन कुमार की रिपोर्ट.

वो कहता था बात करो, लड़की कहती थी ना, फिर सिरफिरे ने स्कूल के गेट पर ही कर दी वारदात
बिहार में परीक्षा देने आई छात्रा को मनचले ने बांस से पीट-पीटकर किया अधमरा, स्कूल गेट पर मची चीख-पुकार (सांकेतिक तस्वीर)

Bihar News: बिहार के मधेपुरा में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जिले के मुरलीगंज स्थित अंबिका कॉलेज के गेट पर 11वीं कक्षा की एक छात्रा पर जानलेवा हमला किया गया. आरोपी युवक ने बात करने से मना करने पर छात्रा को बांस से तब तक पीटा, जब तक वह लहूलुहान होकर बेहोश नहीं हो गई.

परीक्षा केंद्र के बाहर खूनी खेल

घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है. पीड़िता अपनी 11वीं की परीक्षा देने कॉलेज पहुंची थी. चश्मदीदों के अनुसार, जयरामपुर का रहने वाला कुंदन कुमार (22 वर्ष) अपने दो साथियों, नंदन और लव के साथ पहले से घात लगाए बैठा था. जैसे ही छात्रा गेट पर पहुंची, कुंदन ने उस पर बात करने का दबाव बनाया. छात्रा के इनकार करते ही उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और पास के खेत से बांस उठाकर छात्रा पर टूट पड़ा.

पीड़िता ने बताया, 'वह पिछले 3 महीने से मुझे परेशान कर रहा था. वह जबरदस्ती बात करने का दबाव बनाता था. आज जब मैंने मना किया, तो उसने मुझे पीट-पीटकर बेहोश कर दिया.'

'अभया ब्रिगेड' का खौफ खत्म?

मधेपुरा के पुलिस कप्तान ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'अभया ब्रिगेड' का गठन किया है. लेकिन सरेआम कॉलेज गेट पर हुई इस वारदात ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी है. छात्रा के बाएं हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. उसकी सहेलियों और शिक्षकों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

कॉलेज के प्रोफेसर संजीव कुमार ने पुष्टि की है कि वारदात गेट के ठीक बाहर हुई, जिससे परीक्षा देने आए अन्य छात्रों में भी दहशत का माहौल है.

FIR दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

इस गंभीर मामले पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) प्रवेंद्र भारती ने फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज किया है. हालांकि, उन्होंने लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया है कि पीड़िता की मां के आवेदन पर FIR दर्ज की जा रही है. आरोपी कुंदन और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

