भारत में कुछ ऐसा दिखा 'ब्लड मून', आसमान में दिखा मंत्रमुग्ध नजारा, देखें तस्वीरें

आसमान में रविवार की रात खगोलीय घटना का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब साल का सबसे लंबा और आखिरी चंद्रग्रहण नजर आया. भारत के कई शहरों में चंद्रग्रहण देखा गया. बता दें कि यह चंद्रग्रहण रात 9:57 बजे शुरू हुआ और 1:26 बजे तक चला. इस दौरान खगोल प्रेमियों की नजरें आसमान पर टिकी रही. दिल्ली, नोएडा, वाराणसी, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों में लोग इस नजारे को देखने के लिए उत्साहित दिखे.

खगोल शास्त्रियों का कहना है कि यह ग्रहण 2025 का आखिरी चंद्रग्रहण था. ग्रहण के दौरान कई लोग अपने कैमरों के जरिए इस घटना को कैद करने में जुटे रहे.

सोशल मीडिया पर भी चंद्रग्रहण की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

भारतीय मान्यताओं के अनुसार, चंद्रग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच राहु के आने से होता है.

इस खगोलीय घटना को लेकर लोगों में उत्साह और आध्यात्मिक श्रद्धा का माहौल देखा गया.

नोएडा में बादलों के बीच से चंद्रमा का लाल-नारंगी रंग देखने को मिला. कई लोग अपने घरों की छतों, बालकनियों और खुले स्थानों पर इस खगोलीय घटना को देखने के लिए जमा हुए.

धार्मिक नगरी वाराणसी में चंद्रग्रहण के दौरान दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा. हजारों श्रद्धालु गंगा के पवित्र तट पर स्नान और पूजा-अर्चना करने पहुंचे, श्रद्धालुओं ने ग्रहण शुरू होने से पहले ही घाटों पर डेरा डाल लिया था.

रविवार की रात बिहार की राजधानी पटना में आसमान में खगोलीय नजारे का मनमोहक दृश्य देखने को मिला.

पटना के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. बादलों के बीच से चंद्रमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा.